B肝帶原又常飲酒 男子切除近20公分肝腫瘤重生

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台中市吳姓男子（左2）為B肝帶原者，從國中開始就有飲酒習慣，111年中旬突然暴瘦10公斤，就醫發現近20公分大的肝腫瘤，經治療後重獲新生，亞洲大學附屬醫院27日為他舉辦重生會、分享治療過程。中央社記者蘇木春攝 112年3月27日

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（中央社記者蘇木春台中27日電）台中市吳姓男子為B肝帶原者，從國中開始就有飲酒習慣，去年中旬突然發現暴瘦10公斤，就醫發現近20公分大的肝腫瘤，經治療後重獲新生，透過自身案例提醒民眾應定期健檢追蹤。

亞洲大學附屬醫院今天召開記者會，肝膽腸胃科主治醫師許樹湖、放射腫瘤科主任王博民、一般外科主任葉俊杰等醫療團隊與吳姓患者皆出席，會中院方還為患者舉辦重生會、分享治療過程。

許樹湖指出，51歲吳姓患者是B肝帶原者，從國中開始就有飲酒習慣，但始終沒有定期追蹤，直到去年中旬體重3個月內爆瘦10公斤，就醫才發現左肝長出近20公分巨型肝癌腫瘤，甚至壓迫肝門靜脈無法手術。

患者經醫療團隊討論後，決定採取「四箭療法」治療，患者先透過標靶藥物控制病情，接著搭配免疫治療、放射治療及切肝手術等3種合併療法，將腫瘤縮小到14公分後，再由一般外科團隊接手切除治療。

葉俊杰指出，以往這類巨型肝腫瘤患者多半僅能以栓塞方式保守治療，但近年已可讓腫瘤縮小到安全手術的範圍內，不僅提高手術成功率，也延長患者生命，這名患者術後第9天便能順利出院。

王博民提醒，民眾若有B肝、C肝病史，且出現出現爆瘦、腹脹、莫名容易覺得累等症狀，就應提高警覺，但若真的發現癌症找上門，只要願意配合醫師建議，都有機會重獲新生。

吳姓患者坦言，自己過去確實「很愛喝」，每天至少喝3瓶啤酒，看到手術取出的腫瘤也讓他十分震撼，希望藉由自己的案例呼籲民眾務必定期健康檢查，也感嘆「命只有一條，能跟家人繼續生活，才是有價值的事情」。（編輯：卞金峰）1120327