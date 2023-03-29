數位部公益創新徵選百件入圍 社會福祉應用占多數

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（中央社記者蘇思云台北29日電）數位部產業署向民間徵件公益創新競賽共收到970件案，今天揭曉第一階段100案入圍，近半數屬於社會福祉領域，評審委員分享投件內容，透過金融科技點對點技術，可精準即時處理慈善公益捐款帳務金流，讓科技增進公益便利性。

數位部產業署今天舉辦「公益創新‧徵案100」百案評選成果發表記者會，徵案期間為去年11月10日到今年1月9日止。

數位部產業署副署長林俊秀表示，這是第一次承辦徵選活動，北中南共辦理4場說明會，超過百家業者及公益團隊參與，總徵件數高達970件，活動由30名不同領域專家進行案件審查，競爭十分激烈。

林俊秀指出，第一階段100案入選團隊中，社會福祉領域共49件，主要為健康照護、弱勢教育學習及高齡化需求等；產業經濟領域20件，含特教學習、食品安全、旅人市集及創新移動公益等；公共治理領域共13件，以優化交通運輸為主；永續環境領域共18件，主要為節能減碳及資源交換等。

評審委員鄭憲宗也分享觀察，像是在社會福祉領域中，有團隊透過共運平台解決剩食問題及落實偏鄉物資精準發放；產業經濟領域中運用3D技術建立布料圖庫數位化系統，達成數位平權及建立數位永續時尚；永續環境領域中透過導入物聯網、低功耗廣域網路技術，整合資訊提供民眾查詢的公廁管理服務。

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評審委員嚴婉玲分享社會福祉領域中，透過善用金融科技點對點技術，可深入且精準完善捐款系統並即時處理捐款帳務金流的慈善公益捐款系統；公共治理領域中應用網路互動的知識節目，提供議題背後專業知識的節目。

數位部長唐鳳表示，產業署規劃之後年度也會進行徵案，除了技術之外，重點還是能不能對應到人的需求，這就是公益創新才能夠回答、解決的問題。後續階段做驗證，也會跟三大募資平台合作，透過「平方募資」方式，重點不在募到多少錢，而是看多少人願意給錢，接下來期待團隊的驗證，把技術擴散。（編輯：潘羿菁）1120329