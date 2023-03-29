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特派專欄／朝貢外交或下馬威？馬克宏訪中盼定調歐中新關係
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職能治療師修法聯盟成立 力拚這會期排審

2023/3/29 17:50（3/29 18:07 更新）
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（中央社記者沈佩瑤台北29日電）立法院會今年三讀修正通過物理治療師法部分條文，職能治療師法相關修正草案卻仍在一讀階段。相關團體組成職能治療師法修法聯盟，盼透過連署等方式，力拼這會期排審。

現代人健康意識抬頭，愈來愈多人會進行運動治療、失能預防，這些都是物理治療師、職能治療師的拿手絕活，但多數人不知道的是，凡是沒有就醫取得醫師處方就找治療師進行預防疾病相關治療，其實通通違法。

物理治療師法及職能治療師法超過20年未修法，立法院會今年三讀修正通過物理治療師法部分條文，鬆綁執業地點與行為。新法明定，執業地點除醫療機構等外，得於其他經主管機關認可機構；若物理治療非以疾病治療為目的，執業可不需醫師開具診斷醫囑。

但職能治療師法卻仍卡在一讀階段。社團法人中華民國職能治療師公會全國聯合會、社團法人台灣職能治療學會與新北市職能治療師職業工會等團體今天發布新聞稿表示，組成職能治療師法修法聯盟，盼積極爭取職能治療師法修法儘速通過。

台灣職能治療學會顧問張自強接受媒體聯訪說明，由於物理治療師團體正跟醫師公會討論，非以疾病治療為目的所指「疾病」到底如何認定，解決之後才有可能排審職能治療師法修法草案，修法聯盟盼透過積極倡議等運作，力拚這個會期進入立院衛環委員會審查。

張自強表示，針對疾病相關的職能治療部分，仍尊重要有醫囑的專業判斷，但盼職能治療非以疾病治療為目的能部分鬆綁，讓執行長照、社區業務不再受限。（編輯：李亨山）1120329

#張自強
#台灣職能治療學會
#職能治療師修法聯盟
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