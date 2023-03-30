四技申請入學第一階段篩選 通過率50.2%

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（中央社記者陳至中台北30日電）112學年度科技校院日間部四年制申請入學聯合招生今天公告第一階段篩選結果，今年提供7862個名額，4萬6330人次通過篩選，通過率50.2%，較去年的46.1%略升。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿，公告112學年度「科技校院日間部四年制申請入學」第一階段篩選結果，今年有61校、570個系（組）與學程參與招生，提供7862個名額，4萬6330人次通過篩選，通過率50.2%，考生通過篩選後，仍須參加第2階段複試。（第一階段篩選結果個人查詢、依學校查詢）

第2階段複試通知及面試等相關資料，將於5月3日前由各校院寄發或於學校網站公告；第2階段複試的「資格審查資料」及「學習歷程備審資料」繳交，一律採電子化方式作業，自5月4日上午10時開放上傳至各校規定截止日。

「科技校院日間部四年制申請入學」以學測成績申請，是普通高中生進入科技大學的管道。今年因應COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情趨緩，應變機制也有所調整，因COVID-19中重症住院隔離，無法參加學測或到校面試的學生適用，輕症及無症狀則不能申請。相關資訊可參考技專校院招生策略委員會網站。（編輯：卞金峰）1120330