桃機公司預計徵才45人 薪資最高7.4萬

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桃園國際機場公司30日發布新聞稿表示，隨國境解封，國際航空明顯復甦，截至3月底客運量已恢復到COVID-19疫情前2019年的6成、航機架次恢復超過7成；將啟動2023年人才招募計畫，預計公開甄選45名工程、行政管理等人員，4月公告報名簡章，薪資最高新台幣7.4萬元。（桃園國際機場公司提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 112年3月30日

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（中央社記者吳睿騏、余曉涵桃園機場30日電）桃園國際機場股份有限公司啟動2023年人才招募計畫，預計公開甄選45名工程、行政管理、運輸管理及身心障礙類組等人員，4月公告報名簡章，薪資最高新台幣7.4萬元。

桃機公司今天發布新聞稿表示，隨國境解封，國際航空明顯復甦，2月客運量202萬8972人次，較去年同期增加20倍；截至3月底客運量已恢復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前2019年的6成、航機架次恢復超過7成。

桃機公司說，因應各重大工程營運發展需求，近期規劃甄選理工、營運及行政管理等須具備相關專業及工作經驗職務，另釋出10餘名無須工作經驗職缺，包含身障身分類組，僅需檢具符合職缺需求學歷與英語檢定等證明就可報考。

桃機公司說，預定5月中旬筆試、6月中旬面試，參加第2階段面試者須於面試前提供學經歷、英語檢定6年內成績及證照等文件，完整甄選內容4月下旬公告於桃機公司官網，測驗日期依桃機公司官網及委辦試務機構公告為主。（編輯：李明宗）1120330