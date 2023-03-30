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Google：台灣2家非營利組織 獲亞太永續種子基金贊助

2023/3/30 18:47
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（中央社記者吳家豪台北30日電）Google今天公布獲得亞太永續種子基金贊助的13家非營利組織名單，其中2家來自台灣，包括台灣湛藍海洋聯盟（Azure Alliance）與台灣綠能公益發展協會（TGECA）。

Google旗下慈善機構組織Google.org與亞洲開發銀行合作，雙方透過全球最大的公益創投聯盟Asian Venture Philanthropy Network（AVPN），成立規模達300萬美元（約新台幣9149萬元）的亞太永續種子基金（APAC Sustainability Seed Fund），目標是資助位於亞太區且善用科技的非營利組織，協助他們在當地加速發揮影響力。

Google台灣總經理林雅芳在官方部落格發文表示，亞太區尤其是低海拔或海島國家，往往比其他地方更容易受到熱浪、海平面上升或生物多樣性下降的環境衝擊。許多非營利組織會依據當地環境議題，致力發展創新解決方案，以對抗氣候變遷帶來的挑戰。

她說，在四面環海、人口稠密的台灣，同樣有許多非營利機構各自在環保永續的各種面向上努力經營。

獲得亞太永續種子基金贊助的台灣湛藍海洋聯盟致力以智慧科技打造無污染的水文與海洋生態環境，並創造更多乾淨的水資源，以兼具遙控與自動駕駛模式的全電式海漂垃圾清潔船「湛鬥機」，在台灣各地的港口、湖泊等水域清除水上漂浮垃圾。

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另一家獲得贊助的台灣綠能公益發展協會希望改善能源不平等的問題，串連企業、地方政府、民間團體與個人共同響應，透過購買太陽能板、公益綠電或協助社福機構汰換耗能設備，來達成永續能源目標。

亞太永續種子基金在2022年6月對外宣布後，為亞太區各國的非營利組織舉辦說明活動。在評選申請機構的過程中，除了挑選特別針對「水資源」、「空氣品質」、「廢棄物處理」、「生物多樣性」、「循環經濟」、「再生能源」、「減碳」、「因應氣候變遷」等領域努力的非營利組織外，也將「是否善用創新科技來發揮更大永續效益」視為評選標準。（編輯：楊蘭軒）1120330

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林雅芳
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