北醫附醫院長邱仲峯請辭 心臟內科醫施俊明接任

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（中央社記者沈佩瑤台北31日電）台北醫學大學附設醫院院長邱仲峯緋聞請辭，北醫附醫今天舉行第14任院長交接暨布達典禮，由台北醫學大學管理發展中心主任施俊明接下院長職務。

北醫附醫發布新聞稿表示，施俊明接任院長職務。

施俊明深耕心臟內科領域，於北醫體系任職25年，歷任北醫附醫醫務部主任、醫務副院長、醫品副院長、教學副院長、北醫大管理發展中心主任以及北醫大台北心臟醫學研究中心執行長，臨床經驗豐富、行政歷練完整。

北醫附醫表示，施俊明於北醫大管理發展中心主任任內，協助推動北醫體系的資源整合與發展，持續建構北醫醫療健康產業鏈，在北醫附醫任職期間，推展多項專案如強化特色醫療、整合全人照護、臨床作業資訊化及BI系統建置等。對外積極參與及推廣國際醫療，曾赴瓜地馬拉、史瓦帝尼等友邦，提供當地民眾醫療協助，肩負醫療外交重任。

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同時，基於區域醫療品質共好共榮的理念，施俊明於北醫附醫副院長任內投入資源，結合雙北共6家醫院結盟成立「醫品病安聯盟」，促進跨院臨床照護及醫療品質交流，並積極參與包括SNQ國家品質標章、國家新創獎、醫策會疾病照護品質認證等品質競賽。

施俊明表示，北醫附醫近年來發展全人醫療照護，讓醫療層面由疾病治癒擴大至心靈健康層面，提供「以病人為中心」的醫療照護；蔡萬才癌症大樓於去年啟用，北醫質子中心投入臨床治療，全面提升北醫體系的癌症醫療水準。同時，北醫附醫也深入偏鄉，結合遠距醫療提供巡迴醫療服務，實踐醫療產業的社會責任。（編輯：管中維）1120331