立委建議房租改列特別扣除額 財長：屬性可能牴觸

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（中央社記者范正祥台北31日電）無黨籍立委林昶佐今天質詢時，建議將房屋租金支出從列舉扣除額改列特別扣除額。財政部長莊翠雲回應，屬性上可能會有牴觸，也可能會引起其他的類比，所以要審慎考量。

立法院會今天進行施政總質詢，行政院長陳建仁率相關部會首長列席備詢。

林昶佐質詢時指出，列舉扣除額大概有57萬戶，而目前全國租屋族約有90萬戶，所以還有約30多萬戶要課稅；不論將房租放在列舉扣除額或特別扣除額，對一般的納稅人來說都是繳稅，差別只有顯示生存權、基本生活支出有無被保障。

林昶佐建議，將房租支出從現行列舉扣除額改列特別扣除額。莊翠雲表示，綜合所得稅中不管是列舉扣除額或特別扣除額，它的項目和金額大家都很關注，但是財政部的立場，要維護財政穩健必須從租稅公平、財政收入、稅的簡明通盤考量。

莊翠雲指出，如果將房租支出從列舉扣除額改列特別扣除額，屬性上可能會有相互牴觸，因為列舉扣除額是對納稅義務人維持基本生活所需的重大支出，但特別扣除額是因為有一些政策目的，不論是經濟或社會的原因，所以列在特別扣除額。

莊翠雲說，如果將房屋租金支出從列舉扣除額改列特別扣除額，除了會有類型上的相互牴觸，也可能會引起其他的類比，所以這部分要審慎考量。（編輯：林興盟）1120331