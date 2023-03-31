更多編輯台推薦新聞：
蔡總統出訪增能見度 專家：台灣開創全新非官方外交
政治

蔡總統出訪增能見度 專家：台灣開創全新非官方外交

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維
生活

工研院開發植物荷包蛋 低碳零膽固醇含藻類纖維

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看
生活

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看

天文學家首藉重力透鏡發現巨大黑洞 質量為太陽300億倍
科技

天文學家首藉重力透鏡發現巨大黑洞 質量為太陽300億倍

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

立委建議房租改列特別扣除額 財長：屬性可能牴觸

2023/3/31 15:13（3/31 15:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北31日電）無黨籍立委林昶佐今天質詢時，建議將房屋租金支出從列舉扣除額改列特別扣除額。財政部長莊翠雲回應，屬性上可能會有牴觸，也可能會引起其他的類比，所以要審慎考量。

立法院會今天進行施政總質詢，行政院長陳建仁率相關部會首長列席備詢。

林昶佐質詢時指出，列舉扣除額大概有57萬戶，而目前全國租屋族約有90萬戶，所以還有約30多萬戶要課稅；不論將房租放在列舉扣除額或特別扣除額，對一般的納稅人來說都是繳稅，差別只有顯示生存權、基本生活支出有無被保障。

林昶佐建議，將房租支出從現行列舉扣除額改列特別扣除額。莊翠雲表示，綜合所得稅中不管是列舉扣除額或特別扣除額，它的項目和金額大家都很關注，但是財政部的立場，要維護財政穩健必須從租稅公平、財政收入、稅的簡明通盤考量。

莊翠雲指出，如果將房租支出從列舉扣除額改列特別扣除額，屬性上可能會有相互牴觸，因為列舉扣除額是對納稅義務人維持基本生活所需的重大支出，但特別扣除額是因為有一些政策目的，不論是經濟或社會的原因，所以列在特別扣除額。

莊翠雲說，如果將房屋租金支出從列舉扣除額改列特別扣除額，除了會有類型上的相互牴觸，也可能會引起其他的類比，所以這部分要審慎考量。（編輯：林興盟）1120331

#莊翠雲
#林昶佐
#財政部長
莊翠雲
公股高層將調整？莊翠雲：財政部有提建議名單立院初審權證避險降稅 財政部評估1年稅收增加8億
林昶佐
民進黨立委初選登記 台北市第2、7選區採全民調投入區域立委選戰 蔡壁如：中正萬華也許是選項
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族