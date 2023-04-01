夜尿症衝擊房事 估全台250萬40歲以上男性困擾

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（中央社記者沈佩瑤台北1日電）全台恐有超過250萬名40歲以上男性受夜尿症困擾，主要原因是隨年紀增加，賀爾蒙分泌減少，睡眠不足連帶衝擊「性」福，當每晚入睡後出現至少2次以上起床如廁，應就醫檢查。

根據國際尿失禁防治協會定義，「夜尿症」為一晚出現至少2次以上的強烈尿意而中斷睡眠。台灣尿失禁防治協會理事長廖俊厚今天透過新聞稿指出，夜尿症比想像中更常見，40歲以上成人有近四成罹患夜尿症，若以全台人口數推估，恐有超過250萬名40歲以上熟男遭受夜尿困擾。

廖俊厚解釋，男性進入40歲後，影響性慾與性功能的賀爾蒙「睪固酮」每年逐漸下降，且隨著男性年齡增加，腦下垂體也會逐漸退化，導致抗利尿激素（ADH）分泌不足，引發夜間多尿的困擾，需多次中斷睡眠如廁，進而剝奪睡眠品質。

他分享一名個案為白領陳姓男子，平常相當注重健康管理，但年過50歲後卻開始出現夜間頻尿情形，不但影響生活品質，房事表現也大不如前，經求醫診斷出夜尿症問題。

台灣泌尿科醫學會常務理事黃冠華表示，當夜間多尿造成的睡眠深淺程度不一，甚至難以再度入眠，不僅影響隔天精神與體力，血壓可能也會較不穩定，男性相當在意的房事表現就會拉警報。

此外，國際研究也證實，睡眠不足的男性，會讓睪固酮激素的分泌下降，影響性慾與勃起功能，隨著夜尿次數越多，夜尿症患者體內的睪固酮水平也將跟著減少。

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黃冠華說明，根據國際研究顯示，當服用口服抗利尿激素藥物後，可減少高達5成以上的夜尿次數，並增加2小時以上的連續睡眠時間，提高睡眠品質；當夜尿症患者進行夜間多尿的控制後，夜尿症和勃起功能均能有所改善。

醫師們提醒，當越年輕發現夜尿與睡眠品質問題，不僅能提前預防中年危機，也能讓打擾睡眠的夜間多尿症狀獲得良好的控制，民眾如自覺有問題應趕緊就診，由專業泌尿專科醫師診斷並透過合適的治療方式解決問題，切勿自行尋求其他管道，延誤治療黃金期。（編輯：卞金峰）1120401