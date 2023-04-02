早安世界》連假第2天國道8路段易塞 天氣好轉全台大都可見陽光

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清明連假首日國道多處路段出現紫爆，車速都在20公里以下，圖為國道5號往宜蘭方向車潮。中央社記者王飛華攝 112年4月1日

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連假第2天國道8路段易塞 天氣好轉全台大都可見陽光

清明節5天連假首日，國道上午車流量大，加上南向路段發生4起追撞事故，塞車情況更形嚴重，午後仍有多處壅塞，蘇花路廊則是自1日凌晨2時湧現車流後，南下每小時交通量約維持900輛至1100輛，超出同時段可容納最多900輛的負荷。交通部公路總局預估，2日國道有8處路段容易壅塞，其中國5行車時間約為平日的5至7倍，南向用路人最好清晨5時以前或下午5時以後出發。至於天氣狀況，據中央氣象局預報，2日起至4日全台大部分地區都是可見陽光的好天氣。（看完整報導）

瓜地馬拉總統：台灣是主權獨立國家 台瓜邦誼堅不可破

總統蔡英文1日抵達友邦瓜地馬拉展開國是訪問，與瓜國總統賈麥岱會談、簽署協議，並接受賈麥岱贈勳。中國外交部選在蔡總統訪問前向瓜國喊話，但賈麥岱致詞時強調，瓜地馬拉與台灣的邦誼堅不可破，兩國合作無間，以具體行動推動有益兩國人民的合作計畫。蔡總統則回應感謝去年當中國對台軍演，瓜國第一時間為台灣仗義執言，期盼兩國合作創造雙贏。2日蔡總統將由賈麥岱陪同參訪馬雅文明遺跡，也是世界古文明中規模最大的蒂卡爾國家公園。（看完整報導）

彭博：美淡化蔡總統過境 中國想塑造和平形象不致反應過度

總統蔡英文出訪友邦並過境停留美國紐約、洛杉磯。據彭博報導，拜登政府為避免與中國的關係進一步惡化而淡化蔡總統過境，報導並引述多位知情的消息人士說，儘管中國已對蔡總統此次過境美國提出抗議，但他們認為中方反應「可能將比先前所擔心的較為和緩」，原因包括北京想形塑自身為解決俄烏衝突的和平締造者，以及不想因反應過度，在台灣明年總統大選之前造成中國不希望看到的反效果。（看完整報導）

開箱老照片》第一屆中國小姐選拔

台灣在1960年起破天荒舉辦「中國小姐」選美活動，之後每次選拔都是全國焦點。從選拔過程到結果、佳麗出國比賽的情況、「中姐們」之後的發展到私生活等等都被高度檢視，以致1964年辦完第4屆選拔後，就因被批評是「高官選媳婦」等輿論壓力而停辦22年，到1988年恢復舉辦後，名稱更改多次，包括「中華民國小姐」、「中華小姐」、「台灣小姐」，以及為了代表參加國際選美活動而被迫使用的「中華台北小姐」。（看完整報導）

國1五楊高架延伸至頭份估2031年完工 楊梅至新竹塞車有解

交通部長王國材1日表示，讓國道1號五股至楊梅有更多線道的高架道路將延伸至苗栗頭份，預計民國120年完工，將可解決桃園楊梅至新竹間的塞車問題。國1台中市境內后里至大雅間的拓寬，也可望解決台中至彰化間的壅塞狀況，同樣預定在民國120年完工。國道7號工程的規劃剛通過環評，將可紓解南部擁塞，他已經責成高速公路局全力進行。（看完整報導）

普發現金6000元八大行庫與多家民營銀行陸續入帳 郵局今撥款

全民普發現金新台幣6000元的立法程序在3月24日完成之後，許多民眾在清明連假首日已收到6000元入帳，公股八大行庫與中信銀、台新、永豐、玉山銀和LINE Bank等民營銀行在1日陸續完成撥款。郵局則將在2日撥款。（看完整報導）

民進黨尋覓16立委艱困選區戰將 國民黨12日完成第一波立委提名

民進黨立委提名布局除了14個選區協調未果將進行初選外，另有16個艱困選區，不排除和它黨或無黨籍合作，黨內定調「先黨內再黨外」，寄望找到強棒參選。國民黨日前也展開第一階段立委提名作業，共有19個選區被納入，其中有15個選區僅一人登記，黨中央預計12日就會送交中常會通過，完成提名程序。至於在艱困選區，國民黨中央規劃找尋學經歷、形象好的青年參選。（看完整報導）

學者：台灣半導體貢獻大、承諾較可信 應可比中國先入CPTPP

英國近日獲准加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）多邊自由貿易組織之後，外界看好台灣可循英國模式入會。學者認為，台灣申請入會可能受中國政治干擾，但台灣符合高標準貿易規範，且在法律和執行層面一致性較高，對半導體及工業等產業供應鏈整合貢獻大，可能比中國更早加入CPTPP。（看完整報導）

義大利因隱私疑慮封鎖ChatGPT 開西方國家第一槍

義大利隱私保護監管機構決議封鎖爭議性聊天機器人ChatGPT，該機構指出這款人工智慧（AI）應用程式並不重視用戶資料，而且無法核實用戶年齡。這項決定立即生效，義大利將暫時限制OpenAI處理義大利用戶資料，並已啟動一項針對ChatGPT的調查。資安專家發現，不肖使用者可利用修辭上的「施壓」話術，規避語言模型對回答內容設下的道德限制，甚至可能藉此取得敏感資料。（看完整報導）

中國人口紅利再拉警訊 6經濟大省出生數降

中國媒體澎湃新聞3月31日報導，並稱為「中國6個經濟大省」的廣東、江蘇、浙江、山東、河南、四川向來也被視為人口大省，估計6省人口共約5億6200萬，佔全中國總人口數近4成，但去年這6省的出生數都不增反減。美國威斯康辛大學的中國人口問題專家易富賢曾分析，中國的勞動力人口從2012年開始減少，經濟成長率也是從那時起下滑，今後還會繼續，中國人口提前進入下降期意味著經濟前景黯淡。（看完整報導）

106歲菲律賓國寶奶奶傳承拍刺手藝 成Vogue最年長封面人物

菲律賓版「時尚雜誌」（Vogue Philippines）4月封面人物是菲國部落紋身藝術家舫歐，這位現年106歲的國寶奶奶成了這本雜誌歷來最年長的封面人物。舫歐住在卡林加省山區布什卡蘭村，位於首都馬尼拉以北大約15小時車程。自少女時期在父親指導下學習拍刺後，至今一直設法精進這門技藝。如今有許多國際遊客希望讓她刺上她拿手的幾何圖案。（看完整報導）