車輛未禮讓行人加重處罰 違規多搶快、未離3公尺

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（中央社台北5日綜合報導）車輛未禮讓行人自3月31日起加重處罰，新北新店有機車騎士與義交因是否已禮讓起衝突，六都警方則都觀察到，違規樣態中有的駕駛沒禮讓觀念，有人搶快，還有人對須距行人3公尺範圍的規定，仍不是很清楚。

新北市新店區碧潭水舞秀在連假期間吸引人潮，昨天晚間有義交與機車騎士因禮讓行人過馬路與否發生糾紛；警方調查，2名機車騎士稱自己已停下，但義交口氣很不好地要他們禮讓行人，義交應道歉；義交則說，當時人非常多，滿溢到斑馬線外，騎士卻一直往前推進，因此要求他們停下來。

新北市警方統計，3月31日新制上路當天取締40件未禮讓行人穿越的車輛，其中機車34件、汽車6件。碧潭派出所長張安宏表示，轄內有的汽機車是轉彎時沒看到行人，有的是搶快，也有人覺得行人還沒到就自己先過；海山警分局交通分隊表示，多數違規民眾多是搶快，或還沒有禮讓觀念。不過，隨宣導與加重取締後，禮讓者逐漸增加。

台北市警方統計，3月31日取締181件，包含汽車75件、機車106件。警方表示，經近期加強宣導和媒體報導，相關違規狀況已較平日減少，多數觀光景點行穿線相對設置較少，所以遭取締件數不多，但像士林夜市鄰近捷運站且行穿線設置較多，相對違規案數也較多，但多數是車輛轉彎有視線死角影響所致。

桃園市交大表示，路權違規裁罰加重首日即取締441件違規。桃園市警察局大溪交通分隊長謝銘元向中央社記者表示，違規車輛可分兩種樣態，一種是完全沒有尊重行人的路權觀念，想過就過，另一種則是看到行人要過來或行人剛離開，感覺行人與車輛間已有距離後即通過，但因不符合距離行人得前後3公尺範圍，仍算違規。

有基層員警說，大部分民眾都知道新法規上路，但對與行人間的距離怎樣拿捏才不算違規，仍不是很清楚，不少人是行人一穿過後就搶快通過，被攔下開罰時覺得莫名其妙，但在解釋3公尺規定後，可能會希望警方通融，但不至於發生口角。

台中市警察局第四分局統計，3月31日到4月4日舉發54件，轄內七期百貨商圈及逢甲夜市是不停讓行人的違規熱區；第六分局3月31日到4月5日則有115件，轄內有知名美式賣場、學校、傳統市場等大量行人用路者穿越路口，在周遭重要路口上、下班及夜間時段，配合市警局每天下午4時到6時同步大執法即時蒐證。

台南市警察局交通大隊統計，3月31日新規定上路當天，違規取締件數約有65件，而3月31日與4月1日透過台南6處科技執法路口，偵測到155件違規，其中多數為汽車行經行人穿越道未禮讓行人。

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台南市警察局第二分局副分局長李忠憲告訴中央社記者，轄區內有不少觀光商圈，連假期間逛街行人很多，統計至5日上午8時共舉發22件，大多數為車輛轉彎時未禮讓行人穿越道上的行人，因舉發案件都有完整蒐證，沒有爭議事件。

高雄市警方表示，連假期間高雄恰好遇上樂團五月天、歌手張惠妹、大港開唱等大型活動，導致大量外地遊客湧入高雄，自3月31日到4月4日共取締151件，其中汽車134件、機車17件，與去年同期相較從70幾件增長到151件，足足增長1倍。（編輯：陳仁華）1120405