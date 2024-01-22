胡志明台校國台越英語超輪轉 學生說外語無台灣腔

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（中央社記者陳家倫河內22日專電）胡志明市台灣學校是個「多語校園」，在小學部推行英、越語教育。期中、期末考除了筆試還得口試，讓學生開口說外語成為習慣，在外籍教師指導下也較無「台灣腔」。

胡志明市台灣學校（簡稱「胡台校」）由越南總理府核准於1997年成立，隸屬中華民國駐胡志明市辦事處。胡台校位於胡志明市第7郡文教區，與兩側緊鄰的韓國、日本學校是全越南唯三領事館所屬學校。

作為一所海外台校，胡台校的語言課程包括國、台、英、越，走進校園瞬間被多種語言環繞。由於學生在外得用越語進行日常溝通，並定期與隔壁的日、韓學校透過英語交流，學外語能實際派上用場，增加學習動機。

胡台校國際教育中心主任劉家婷向中央社表示，胡台校在小學部推行英、越語教育，並從3年級開始依照程度分級上課，期中、期末考除了筆試，還有一對一口試，加上與外籍教師大量互動，學生不畏懼說外語，口音也很道地。

胡台校從幼兒園到高中共計有約1300名學生，在校生來自台灣、中國、韓國、日本等，其中有相當部分的學生母親為越南人。在推行國際教育的過程中，不同樣態的家庭組成對於外語學習的態度也不太一樣。

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劉家婷在胡台校任職16年，她觀察，媽媽是越南人的家庭不一定重視越語，雙親均為台灣人的家庭則會意識到越語的重要性。孩子學習態度受家長影響，前者會覺得「學越語要幹嘛？」後者就算學得很吃力還是要學。

胡台校的多語教育環境，成為招生招牌。校長江春仁表示，3年前正處COVID-19疫情期間，全校學生僅900人左右，而今已增加至約1300人，因為教室數不夠，優先保障台灣學生就讀，外籍生須通過考試甄選入學。（編輯：高照芬）1130122