教部推數位學伴計畫 課後陪伴導入數位平台學習

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（中央社記者許秩維台北23日電）教育部推動數位學伴計畫，並在偏鄉國中小學生課後陪伴時導入數位學習平台學習，每學期使用5次以上數位學習平台輔助學習的小學伴，篩選測驗通過率更高於全國平均。

教育部發布新聞稿指出，資訊及科技教育司今天辦理「113年數位學伴計畫全國工作會議」，共計22所夥伴大學及123所偏鄉的國中小、數位機會中心出席與凝聚共識，今年議題聚焦如何培育大、小學伴面對AI（人工智慧）時代的多元化數位學習模式。

教育部資訊及科技教育司副司長邱仁杰表示，面對AI科技發展快速數位學習新世代，教育部人工智慧學習平台於112年建置生成式AI機器人學習模組，提供大學伴課後引導小學伴學習；分析112年數據顯示，小學伴在課後陪伴中導入數位學習平台學習，有無使用數位學習平台的篩選測驗通過率差異至少10%，每學期使用5次以上數位學習平台輔助學習的小學伴，在篩選測驗通過率更高於全國平均。

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計畫主持人、政治大學副教授曾正男認為，「數位學伴計畫」以每學期連續10週、1對1陪伴的機制，除了學科輔導外，更適合用來培養小學伴的思辨能力；政大於113年執行數位學伴計畫時，將鼓勵大學伴學習「初級教練學」的知識，以開放及引導的提問方法，讓小學伴在反覆練習中，建立觀察問題、描述情境、尋找線索、比較差異、關聯邏輯性等思考訓練，奠定AI時代需具備的思辨能力。

數位學位計畫協同主持人、正修科技大學教授施松村分享，該校自108年開始引導大學伴帶領小學伴進行程式設計課程，引導學童發展更高層次思考力，提升數理方面的學習動機；AI時代更需要人際溝通與提問的能力，正修科大的大學伴除了教導小學伴程式設計，也融入議題素養、聯合國永續發展目標、群科專業分享等課程內容。（編輯：李亨山）1130123