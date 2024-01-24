合歡山降雪創入冬最多 放晴藍天白雪美不勝收

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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）合歡山降雪創入冬最多，今天放晴，藍天白雪吸引許多「追雪族」；交通部公路局提醒，台14甲線鳶峰至大禹嶺限加掛雪鍊通行，武嶺至松雪樓路段急彎、陡峭，更建議開四輪傳動車。

寒流襲台，搭配水氣，合歡山昨天降雪創入冬最多，積雪最深達10公分，今天山區放晴雪景持續，藍天、白雪「出大景」美不勝收，橫跨南投縣與花蓮縣合歡山區成雪國，吸引許多遊客上山賞雪，台14甲線18公里處翠峰管制站今天清晨開放通行前已有約1公里排隊車陣。

台灣追雪團長江文正今天與同好至合歡山賞雪，他接受中央社記者訪問說，凌晨1時從台北出發，上午7時到花蓮縣大禹嶺管制點等待放行，今天合歡山雪景很漂亮，若今晚無下雨，隨著氣溫回升，估計雪景可持續至明天，提醒「水晶宮」路段結冰較厚，行車須注意。

位於花蓮縣秀林鄉、海拔3150公尺的松雪樓是合歡山熱門旅館，松雪樓經理張傑鈞表示，合歡山23日凌晨開始下雪，累積厚度達10公分，今天山區天氣晴朗、出大太陽，因海拔高、氣溫低，尚無融雪情形，建議武嶺至松雪樓路段，以四輪傳動車輛並加掛雪鍊較安全。

交通部公路局中區養護工程分局表示，昨夜實施預警封閉，清晨出動鏟雪車作業後開放通行，但台14甲線鳶峰至大禹嶺路段局部路面積雪、結冰未融，限加掛雪鍊通行，武嶺至松雪樓建議採四輪傳動車輛並加掛雪鍊通行；台8線大禹嶺至慈恩正常通行，無需雪鍊。（編輯：陳仁華）1130124

寒流來襲搭配水氣，合歡山23日降雪，積雪最深處達10公分，24日山區放晴雪景持續，成了一片銀白世界。（林業及自然保育署南投分署提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 113年1月24日