早安世界》今寒流持續影響北部白天僅12度 明氣溫回升

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今寒流持續影響北部白天僅12度 明氣溫回升

全國23日起籠罩低溫，中央氣象署預報，24日寒流持續影響各地，白天北部及宜花地區高溫仍偏低，約維持10至12度，其他地區高溫稍回升到16至20度；25日清晨氣溫仍低，白天寒流漸減弱，氣溫才會明顯回升。另外，根據消防署統計，全國22日獲報內科心肺功能停止（OHCA）者共92人，但是否因天冷造成，仍待確認釐清。（看完整報導）

圖輯／陽明山太平山思源埡口拉拉山下雪 銀白世界好夢幻

入冬後最強一波寒流發威，陽明山、太平山、拉拉山、思源埡口等地從22日晚間開始下霰、降雪，離島馬祖也難得出現雪景。不少民眾興奮追雪，在銀白世界堆雪人、打雪仗。中央社用圖輯帶你直擊雪白美景。（看完整報導）

去年工業生產指數寫最深跌幅 零售餐飲業營收雙創史上新高

受到終端需求疲弱影響，經濟部公布2023全年工業生產指數年減12.45%、製造業也衰退12.88%，兩者創下史上最重跌幅。不過經濟部預告，積體電路庫存消化告段落，今年有望逐季成長。另一方面，內需持續暢旺，推升去年全年零售、餐飲業營收雙創史上新高，零售業全年營收達新台幣4兆5760億元，餐飲業一舉突破兆元大關、高達1兆279億元。（看完整報導）

台灣捐逾5.4億元善款 日本政府：台日友情明證

日本能登半島元旦發生強震，造成嚴重傷亡。為協助賑災及重建，衛生福利部開放捐款專戶，自1月5日起至19日止，總計接獲捐款逾13萬筆，共新台幣5.4億元。日本內閣官房長官林芳正23日在記者會談到台灣對能登半島地震捐款時表達謝意說，「這是台灣對日本友情的明證。」（看完整報導）

長榮機師尚未確定罷工 金管會：旅遊不便險承保不得拒賠

長榮航空機師22日取得罷工權，醞釀春節前後罷工，一度傳出有產險公司將取得罷工權視為工運開始，此後承保的旅遊不便險將拒賠此事件釀成的損失，金管會23日表示，取得罷工權不代表必定會罷工，此段期間若契約成立不得拒賠。（看完整報導）

葉門叛軍青年運動為何攻擊紅海商船 挺巴勒斯坦有背後盤算

以色列去年10月7日遭巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯襲擊後與對方開戰，青年運動以聲援巴勒斯坦為由，去年10月下旬開始襲擊往來紅海商船，起初打擊與以色列有關的船舶，後來連與美英有關的商船也被攻擊。美國與英國軍隊22日轟炸青年運動8處地點。學者指出，青年運動未獲國際社會承認，這次以行動支持巴勒斯坦，將使青年運動在葉門國內和中東取得阿拉伯世界更多好感，增強其合法性。（看完整報導）

新疆規模7.1地震已知3死 專家：餘震將持續一段時間

中國新疆維吾爾自治區烏什縣23日凌晨2時9分發生規模7.1強震，震源深度僅22公里，新疆多個地區震感強烈，多棟房屋倒塌。截至23日下午4時，共記錄到規模3.0及以上餘震70次，已知3死5傷，轉移安置1萬餘人。專家表示，餘震還將持續一段時間。路透社報導，德國地球科學研究中心表示，中國新疆與吉爾吉斯交界地區24日清晨又遭到規模5.67淺層餘震襲擊。（看完整報導）

統一發票獎金誤匯20億、逾百萬待追回 華南銀行4缺失挨罰400萬

華南銀行去年6月6日凌晨執行財金公司代發統一發票獎金入帳作業，因系統轉檔發生金額欄位移位，入帳金額多2個零，原定撥付新台幣2025.89萬元匯成20.25億元，金管會23日列出華南銀行4項疏失，開罰400萬元。（看完整報導）

彩虹爺爺黃永阜辭世 繪彩虹眷村獲國際旅遊指南讚最值得探訪景點

一手打造台中市彩虹眷村的彩虹爺爺黃永阜23日辭世，享嵩壽101歲。2007年因市地重劃，黃永阜得知鄰近眷村及周邊房舍面臨拆遷，即以油漆作畫住家與鄰近牆面，多彩的房舍獲得「彩虹村」美名，房舍也被保留下來。彩虹眷村曾入選國際知名旅遊指南孤獨星球「世界的秘密奇跡」最值得探訪景點，每年吸引大量國內外遊客到訪。（看完整報導）

奧本海默入圍奧斯卡13項大贏家 台裔導演紀錄短片「金門」爭金

第96屆奧斯卡金像獎入圍名單23日揭曉，大導克里斯多福諾蘭的「奧本海默」榮獲13項提名，為本次最大贏家。台裔美籍導演江松長執導的作品「金門」入圍最佳紀錄短片。「金門」（Island in Between）英文片名有同時隱喻「金門」與「台灣」的含意。江松長透過出品單位表示，「製作這部影片，我希望透過生活其中的人們，包括我的視角，深入探討台海危機，並做出貢獻」。（看完整報導）

開箱老照片》陳鋒為台灣拿下台北羽球公開賽男單首冠

1995年從印尼轉籍台灣的羽球名將陳鋒歸化台灣，在合作金庫擔任陪練員，一邊磨練自己球技。1996年陳鋒連拿香港、中國及年終大獎賽冠軍，成為三冠王得主，世界排名衝至第2。1999年1月24日台北國際羽球賽各組決賽，陳鋒不負眾望，為台灣拿下19年來第一次男子單打冠軍。（看完整報導）

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