寒流低溫釀農漁產損失 農業保險啟動理賠368件

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（中央社記者楊淑閔台北25日電）今年首波寒流來襲，農金署今天發布，截至25日，已有梨、石斑魚、鱸魚、虱目魚及吳郭魚等氣象參數型保單啟動理賠，估算368名農漁民可獲理賠，約計新台幣1308萬元。

農業部農業金融署並說，已促請產險公司儘速完成賠付，提供農漁民即時補償。

農金署發布訊息指出，這波寒流氣溫低於攝氏10度以下，位在沿海空曠地區的嘉義、台南等地，已有達養殖漁業保單理賠標準的養殖戶，計有123名，理賠金額約1203萬元。

其次，苗栗及台中地區，也有梨農符合梨參數保單啟動理賠的標準，計有245名，可獲理賠金額105萬元。

針對這次理賠的農業保險，農金署說明，「氣象參數型保險」依照約定的氣象條件作為啟動理賠標準，公正、客觀，不用進行勘損，可提供農民最即時補償。

目前與寒害相關的保單有6張，包含「梨氣象參數型保險」、「蓮霧保險附加險」，以及「石斑魚、虱目魚、鱸魚、吳郭魚溫度參數保險」等4張。

農金署重申，為協助農民分散營農風險，目前已開發27種品項、43張農業保險的保單，呼籲農民踴躍投保，強化災變因應能力，保障營農生活。（編輯：陳政偉）1130125