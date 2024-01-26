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文大推廣部3月開講道家和易經 學生命智慧

2024/1/26 10:30
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（中央社記者許秩維台北26日電）文化大學推廣教育部3月推出「道家思想研究」及「易經哲學的生命智慧」課程，希望透過講授道家思想和易經哲學，指引現代人面對順境、逆境或遭遇吉凶禍福時，能展現生命智慧。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，文化大學去年9月和陽明山姜太公道場聯合舉辦世界道家論壇和姜太公祝壽晚宴，吸引許多道家思想的學者專家以及民眾上山參與，顯見道家思想及文化在台灣的重要性。

中國文化大學推廣教育部的中國文學系碩士學分班將於今年3月新推出「道家思想研究」及「易經哲學的生命智慧」課程，透過教師講述、議題討論與故事分享等，引導學員學習快樂生活和提升生命靈性，未來下學期還將從哲學、文學、歷史的角度，開設探討道家思想的課程。

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文大推廣部提到，「道家思想研究」課程由文大文學院院長王俊彥講授道家老莊思想，老子道法自然、有無相生的思想；莊子思想中的逍遙自由、萬物平等的精神，可幫助培養自由與美學的心境，面對現代資訊發達，人心浮動的社會現狀，能提供身心平安的養分。

「易經哲學的生命智慧」課程則由文大哲學系主任陳振崑講授，內容包括易學與儒道互補、剛柔並濟、盈虛消長等哲學理念，無論在政治統治、企業管理、人際關係，甚至個人成家立業與安身立命上，易經哲學思想都能指引現代人在面對順境、逆境的變化以及應對吉凶禍福與人世艱險時，展現生命智慧。（編輯：管中維）1130126

#文化大學
#中國文化大學推廣教育部
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