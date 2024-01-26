早安世界》長榮機師預告春節、清明連假可能罷工 行動前24小時公布
長榮機師預告春節、清明連假可能罷工 行動前24小時公布
長榮航空勞資爭議未解，機師工會25日說，由於資方未提任何對案，因此工會提前預告罷工警戒區段，分別為2月7日至2月18日、3月30日至4月7日，也就是春節及清明連假前後，若協商未果將於這2段警戒區段罷工，行動開始24小時前明確公告。長榮航空回應，機師一旦罷工，受影響旅客退票及改票免收手續費。（看完整報導）
去年歲出歲入賸餘3617億 政院擬還債加強建設
財政部11日公布2023年全國總稅收新台幣3兆4319億元、年增5.7%，創新高，優於預算數3617億元。行政院發言人林子倫25日說，去年歲入歲出將確定有賸餘，這筆經費運用將堅守財政紀律，鎖定優先還債、加強建設投資2大目標。不過，政院人士表示，整體稅收包含中央、地方，還沒有做最後估算，最終金額尚未定案。（看完整報導）
COVID-19病例增 台大、北市聯醫接種XBB疫苗免收掛號費
考量國內COVID-19疫情處流行期，台北市衛生局宣布，1月25日起至5月31日止，除台大、博仁等合約醫療院所，聯合醫院各院區接種XBB疫苗也都免收掛號費。疾管署監測資料顯示，台北市近2週COVID-19確定病例呈現增加趨勢，且受寒流及走春、開學等影響，疾管署預估3月初將再有一波呼吸道疫情，屆時流感及COVID-19會是主要威脅。（看完整報導）
涉洩瀕死者個資供殯葬業搶生意 新北8消防員遭約談
新北市消防員涉洩漏瀕臨死亡的民眾個資給殯葬業者，只要業者成功收案，就會提供消防員每件新台幣5000元至1.5萬元不等報酬。據調查，這些消防員接獲民眾報案電話後，會將OHCA或瀕臨死亡等狀況不佳的病患姓名與住址提供給殯葬業者，方便業者前往病患住處搶生意。新北消防局說，涉案8人調離現職，已開防範研商會議，強化救護資訊系統資安保密措施。（看完整報導）
日本京阿尼36死縱火案 凶嫌青葉真司具完全責任能力判死刑
犯下日本2019年知名動畫製作公司「京都動畫」（動畫迷暱稱「京阿尼」）36死縱火案的45歲被告青葉真司25日被京都地方法院裁定犯案當時沒有心神喪失，對犯下的罪行具有刑事責任能力，判處他死刑。檢方表示，青葉真司犯案前，「坐在京阿尼辦公室前猶豫了13分鐘」，「雖然他有妄想，但沒有影響他判斷善惡的能力」。（看完整報導）
江西新余大火39死多為補習學生 地下室施工人員違規用火釀災
中國江西省新余市一間店鋪地下一樓24日發生火災，造成39死、9傷。據通報，火災原因為冷庫施工人員違規用火，而由於店鋪二樓是補習班和賓館，死者多半是參加補習的學生和住宿旅客。（看完整報導）
持有欣裕台中投股權移轉國有案 國民黨敗訴確定
黨產會對國民黨作出處分，其持有中投及欣裕台公司股權應移轉國有，國民黨興訟。一審法院判國民黨敗訴，國民黨提起上訴，二審最高行政法院25日駁回上訴，全案確定。北高行合議庭認為，中投公司既然屬於不當取得財產，則原處分認定國民黨持有欣裕台公司的股權，同屬不當取得。因此國民黨持有的中投公司、欣裕台公司全部股權均為不當取得的財產，依法應移轉為國有，判決國民黨敗訴。（看完整報導）
央行議事錄展鷹姿 憂通膨持續不排除貨幣緊縮選項
中央銀行去年12月理監事會決議利率「連3凍」，會議議事錄25日出爐，結果顯示，央行理事態度仍偏鷹，多數認為通膨存隱憂，不排除採取積極緊縮措施的可能性。除了國內通膨問題，央行理事提醒國際情勢仍存在風險，應關注美國緊縮貨幣政策的累積效果、貨幣政策的滯後性，以及對經濟金融的影響情況，也應留意中國大陸金融情勢及地方債務風險的發展。（看完整報導）
圖輯／一年制義務役入伍新兵喊沒那麼恐怖 憲兵緝毒犬安檢
首梯一年制義務役25日入營，陸軍司令部25日表示，役男在新訓結束並下部隊後，會循序漸進完成駐地、專精、基地，及參與年度漢光演習等聯合作戰演訓，讓役男在服役一年中，成為一個合格且具戰力戰鬥兵。役男入營後，除宣讀軍人誓詞，更有部隊俗稱的「髮婆」持電推替役男理髮，平均每90秒就剃一顆頭，並派遣憲兵緝毒犬安檢；有役男說，抵達部隊發現一切井然有序，未如長輩所述的恐怖。（看完整報導）
春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查
年關將至，家家戶戶準備大掃除迎接新年，當整理出不穿的衣物時，可以怎麼處理？是當一般垃圾丟棄還是能做資源回收？離家最近的回收點在哪裡？中央社整理舊衣回收相關QA，陪你除舊布新過好年。（看完整報導）
開箱老照片》萬年國會終結
中華民國政府在中國大陸選出第一屆中央民意代表，1949年政府遷台後，中央民意機關包括國民大會、立法院、監察院；大法官第31號解釋文以國家發生變故為由，由第一屆繼續行使職權，形成超過43年未改選的「萬年國會」。1989年1月26日，在激烈議事抗爭中，立法院院會完成第一屆資深中央民意代表自願退職條例草案的立法程序。主席劉闊才宣布全案無異議通過。（看完整報導）
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- 早安世界》長榮機師預告春節、清明連假可能罷工 行動前24小時公布2024/01/26 07:23
- 2024/01/25 07:17
- 2024/01/24 07:23
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