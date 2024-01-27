青年線上職涯諮詢爆滿 勞動部再提高人次額度

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（中央社記者吳欣紜台北27日電）勞動部推出職涯就業諮詢平台，讓青年可透過網路與職涯顧問線上一對一諮詢，協助青年釐清職涯、就業，由於諮詢人數年年爆滿，勞動部也將於明年增加使用額度、協助更多青年。

依據勞動部「15-29歲青年勞工就業狀況調查」，青年初次尋職時，不知道適合做哪方面工作的比例占比相當高，因此為了協助青年尋職，勞動部在民國110年首度推出「Youth職涯就業諮詢平台」，讓18歲到29歲青年可以線上免費預約線上1對1諮詢或是團體線上諮詢講座。

根據勞動部統計，平台110年上線後，諮詢人次年年都爆滿，原本規劃3年提供6700諮詢人次，但最後有9900人次參與。

勞動部勞動力發展署就服組組長吳淑瑛分析，平台青年諮詢的主題以「探索職涯目標」最多，占54%，其次是「履歷自傳診斷」14.7%，第3為「提升面試技巧」13%，真人顧問會用引導式方式提問，與年輕人討論未來職涯方向並確認工作志向等。

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吳淑瑛指出，由於諮詢人次比預期多，原本規劃明年要提供2500人次的額度將再增加500人次至3000人次，盼能協助更多青年探索職涯。

「Youth職涯就業諮詢平台」提供個別化的諮詢服務，每人每年可以預約3次，每次諮詢時間為50分鐘，另設有個案管理員在諮詢後主動聯繫青年進行關懷追蹤，可再依需求協助預約諮詢、轉介就業服務或職業訓練資源，提升諮詢效益。（編輯：陳政偉）1130127