政大補發畢業證書 為百歲新聞系校友周汝為圓夢

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（中央社記者許秩維台北31日電）陽明交大副校長周倩的父親周汝為今年適逢百歲大壽，為圓父親心願，周倩代父向政大申請，政大也補發給畢業證書這名見證時代變遷的政大新聞系校友周汝為。

政治大學今天發布新聞稿指出，周汝為於1944年報考政治大學，並考進播遷至重慶的政大，1946年抗戰勝利後，更隨政大遷回南京校區；曾深切體驗戰亂年代的周汝為，也在台灣為「中央日報」貢獻多年，但在多次搬遷中，遺失當年政大南京校區頒發蓋有教育部大印的「臨時」畢業證書。

周汝為的女兒、陽明交通大學副校長周倩提到，父親去年過98歲生日，由於熱愛政大、也很感謝政大栽培，希望在有生之年能再次看到畢業證書，為了幫父親完成心願，自己寄信到政大校友服務中心，向政大申請補發新聞系畢業證書，紀念其在政大的學業成就。

政大表示，原本計畫由校長親頒補發的畢業證書給這名見證時代變遷的政大南京校區新聞系校友周汝為，但因周汝為晚年遠赴美國加州安度養老生活，只能將畢業證書寄到美國加州。

今年正逢周汝為的百歲大壽（因兒女承襲逢9不過的傳統習俗），周倩透露，父親收到畢業證書後如同孩子般興奮，拿著放大鏡細心端詳上面的文字；而父親一直以新聞人為榮，兒時家中總擺滿各式各樣的報紙，這樣的環境讓她們姊弟對時事有更高的敏感度和更豐富的視野。

為了讓後代能理解自己的生平，周汝為近年開始著手透過口述方式記下回憶錄，由周倩和大姊、弟弟分別負責聽打、校稿、傳真檔案供父親修改等工作。

周倩表示，自己的大姊與姊夫、外甥女，還有她媳婦都是政大人，一家三代都情牽政大，她很樂意為父親豐富的人生留下紀錄，希望透過這樣的方式，讓後代子孫更了解這名新聞人對政大和新聞事業的熱愛，將這段歷史傳承下去。（編輯：李亨山）1130131