台師大生徒步環島近1個月 募款百萬助清寒學子

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（中央社記者許秩維台北31日電）為幫助清寒學生，台師大EMBA學生詹章誾發起徒步環島募款，於今天完成近1個月行程，自己捐款加上各界響應，募款已達新台幣百萬元，將用來支持「暖陽紓困助學金」。

台灣師範大學運動與休閒學院樂活產業高階經理人企業管理碩士在職專班第6屆學生詹章誾，受到學務長同時也是班導師的林玫君號召，發起徒步環島公益募款，希望幫助清寒學生，詹章誾於1月2日出發，今天傍晚抵達台師大，完成近1個月的徒步環島行程。

詹章誾表示，在徒步環島過程中，陸續有熱心的同學陪走，還有不少民眾加油打氣，同學和老師也在群組一直給予鼓勵和打氣，因此不覺得自己是一個人環島，而是一個團隊在環島。

前些天適逢寒流來襲，詹章誾說，自己原本穿羽絨外套，走著走著就全身發熱，最後換成一般外套，寒流並未阻擋他的腳步；過程最艱難的反而是因為中途「痛風」曾發作，但打了2支針後，他就忍痛繼續上路。

詹章誾回憶，走到屏東楓港後痛風又發作，只好用2根樹枝當枴杖，咬牙前行，當時又冷又餓，附近只有1間小吃店，要吃東西得等1個小時，是最辛苦的一天，後來遇到剛環島完的人，特別理解他的狀況，還幫他倒了碗熱湯。

背著15公斤徒步近1個月的詹章誾，今天回到終點台師大後，在體重計上一量竟瘦了8公斤。他笑說，自己每天都游泳，但體重沒有明顯下降，環島一趟反而得到瘦身的意外收穫。

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為了拋磚引玉，詹章誾希望每走1公里就捐100元，預估徒步1000公里的他，也捐出10萬元，加上各界響應，已募集到超過百萬元，將用來支持台師大規劃設置的「暖陽紓困助學金」，幫助清寒學子。

台師大學務長林玫君提到，很多經濟弱勢的學生因為受限於法規，無法獲得政府或學校的補助，在樂活EMBA學生的號召下，募得超過百萬善款，可用來幫助這些清寒的學生，未來也會以不同的方式繼續發動公益募款，希望幫助更多清寒學生。（編輯：陳政偉）1130131