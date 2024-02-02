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世新大學培訓僑務新聞志工 直擊立法院長選舉直播

2024/2/2 11:55（2/2 12:11 更新）
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世新大學和僑委會合作「僑務新聞志工採訪編輯工作坊」，帶領參訪團前往華視新聞台，見證立法院長選舉新聞轉播過程。（世新大學提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年2月2日
世新大學和僑委會合作「僑務新聞志工採訪編輯工作坊」，帶領參訪團前往華視新聞台，見證立法院長選舉新聞轉播過程。（世新大學提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年2月2日
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（中央社記者陳至中台北2日電）世新大學和僑務委員會合作，舉辦採編工作坊培訓僑務新聞志工，近日更前往華視新聞台，直擊立法院長選舉的直播現場，瞭解連線播報的實務。

世新大學今天發布新聞稿，僑委會仰賴僑務新聞志工，從世界各地帶回精彩的僑務資訊，和世新合作5天的「僑務新聞志工採訪編輯工作坊」，本月1日在世新校長陳清河的帶隊下，前往華視參訪。

昨天正逢立法院正副院長選舉，志工們參觀播報現場、副控區、攝影棚，體驗業界新聞工作者的日常。世新大學新聞系教師陳秀鳳指出，主播與副控區、連線記者的溝通必須簡潔、快速且精準到位；導播則要眼觀四面、耳聽八方。參訪過程讓海外僑胞對台灣現今的新聞環境有了更多的認識。

工作坊也讓志工們參訪世新大學LVS智能攝製基地，這是全國唯一以教學為主的虛實整合攝影棚，可體驗虛擬攝製流程、沉浸式的聲響收音錄音技術、以及適合情境劇拍攝的實體布景棚。

僑務委員林美玲透過世新大學表示，工作坊的課程內容非常受用，能一睹台灣新聞業界、學界最先進的設備，非常敬佩大學願意花費這麼多資金與心力，培育新一代的新聞影視傳播人才。（編輯：陳政偉）1130202

世新大學和僑委會合作辦理「僑務新聞志工採訪編輯工作坊」，帶領新聞志工參訪世新大學LVS智能攝製基地。（世新大學提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年2月2日
世新大學和僑委會合作辦理「僑務新聞志工採訪編輯工作坊」，帶領新聞志工參訪世新大學LVS智能攝製基地。（世新大學提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年2月2日
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