醫學中心評鑑結果 衛福部6日上午公布揭曉

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（中央社記者陳婕翎台北5日電）相隔7年的醫院評鑑結果將揭曉，衛福部明天上午發布說明112年度醫學中心評鑑結果；外傳萬芳醫院、台北慈濟及雙和醫院都在這次醫學中心名單內，對此，衛福部次長王必勝不願證實。

台灣自1988年全面實施醫院評鑑，依不同規模，分為醫學中心、區域醫院及地區醫院，每4年須評鑑1次，而每200萬人口地區可設置1家醫學中心。原本依規定每4年執行1次醫院評鑑，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響暫緩實施。

今年評鑑與上次相隔7年，衛福部明天上午發布說明112年度醫學中心評鑑結果，衛福部長薛瑞元、醫事司長劉越萍及財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會、衛生福利部中央健康保險署也都會派代表出席。

國內目前有3家準醫學中心分別為衛福部雙和醫院、台北慈濟醫院及義大醫院，新一波醫院評鑑結果原訂去年12月公布，一度傳出北慈將擠下萬芳醫院晉升醫學中心，更因評鑑分數落差不大、鑑別力不足等狀況，衛福部多次舉行專家諮詢會議。

以當初200萬人有1家醫學中心的規定，台北區可有8家醫學中心，如今醫學中心評鑑結果即將公布，再次傳出醫學中心增額錄取2家，萬芳醫院、台北慈濟及雙和醫院都在名單內，面對最新外傳說法，王必勝僅告訴中央社記者，無法證實。

針對外傳萬芳醫院、台北慈濟都在這次醫學中心名單一事，記者致電萬芳醫院院長劉燦宏及台北慈濟醫院院長趙有誠，撥打多通電話截稿前都未接電話，無法取得回應。

目前全台有19家醫學中心，其中8家位於台北區，分別為台大醫院、台北榮民總醫院、三軍總醫院、馬偕醫院（台北及淡水院區）、新光醫院、國泰醫院、萬芳醫院和亞東醫院。（編輯：陳仁華）1130205