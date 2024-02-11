大樂透頭獎1注獨得1億 春節百萬大紅包剩223組

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（中央社記者劉千綾台北11日電）大樂透第113016期今晚開獎，中獎號碼為23、13、29、45、11、44，特別號27。派彩結果，頭獎1注中獎，在台南市善化區開出，頭獎金額新台幣1億元由1人獨得。百萬春節大紅包獎項尚有223組，明晚開獎的威力彩頭獎上看3.4億元。

今晚大樂透頭獎在台南市善化區東關里中山路398號1樓贏通海彩券行開出，下期（12日）頭獎保證1億元；貳獎3注中獎，各得獎金163萬6504元。

大樂透2月6日起連續開獎19天，加碼360組100萬元「春節大紅包」。本期春節大紅包號碼為13、23、33、43、36、48、09、15、01，本期大紅包開出22組，總中獎注數為28注，其中16組為單注中獎，6組為2注均分。

本期開出春節大紅包獎項的投注站共28家。其中，位於台北市北投區的鑫順義彩券行在加碼第1期（6日）以及小年夜（8日）分別開出1注，獎金各為100萬元和50萬元，今天晚上是第3度開出，可說是今年加碼期間最幸運的投注站。

累計至大年初二，大樂透加碼的360組100萬春節大紅包獎項已送出137組，還有223組百萬獎金待送出，下期（12日）將繼續加開大紅包獎項。

另外，明天開獎的威力彩頭獎上看3.4億元。派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。（編輯：張均懋）1130211