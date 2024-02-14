大樂透第113019期開獎 頭獎1人獨得1.64億元

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（中央社台北14日電）大樂透第113019期今晚開獎。中獎號碼為39、12、26、19、07、32，特別號44；頭獎1注中獎，由一人獨得獎金新台幣1.64億元。

2月14日大樂透頭獎金額1.64億元，在高雄市路竹區大社路198號竹旺彩券行開出，由一人獨得。大樂透下期（2/15）頭獎保證1億元

貳獎2注中獎，各得獎金新台幣240萬3563元。

本期春節大紅包開獎號碼為34、03、22、31、27、36、48、24、46。本期大紅包開出24組，總中獎注數33注，其中17組為單注中獎，5組為2注均分，2組為3注均分。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1130214