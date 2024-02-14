更多編輯台推薦新聞：
大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」
生活

大貓也是貓 台灣獸醫在非洲：獵豹救傷每週都有「蛇毒噴眼睛」

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單
政治

台灣養殖神救援 助巴拉圭白鯧重返BBQ熱門菜單

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒
生活

護國神犬忙什麼？米格魯執行檢疫、拉不拉多主掌緝毒

電影台片單》喬治克隆尼茱莉亞羅勃茲合體「幸福入場券」迎情人節
娛樂

電影台片單》喬治克隆尼茱莉亞羅勃茲合體「幸福入場券」迎情人節

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
彩券開獎
新聞專題
彩券開獎2/300
首頁 / 生活

大樂透第113019期開獎 頭獎1人獨得1.64億元

2024/2/14 22:05（2/14 22:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（中央社檔案照片）
示意圖。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）大樂透第113019期今晚開獎。中獎號碼為39、12、26、19、07、32，特別號44；頭獎1注中獎，由一人獨得獎金新台幣1.64億元。

2月14日大樂透頭獎金額1.64億元，在高雄市路竹區大社路198號竹旺彩券行開出，由一人獨得。大樂透下期（2/15）頭獎保證1億元

貳獎2注中獎，各得獎金新台幣240萬3563元。

本期春節大紅包開獎號碼為34、03、22、31、27、36、48、24、46。本期大紅包開出24組，總中獎注數33注，其中17組為單注中獎，5組為2注均分，2組為3注均分。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1130214

延伸閱讀
持續更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包大樂透台彩提前封牌烏龍 補救措施：2/13傍晚投注可對獎兩次台東彩券行「百萬圓桌」財運旺 頻刮出大獎
彩券開獎
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
大樂透台彩提前封牌烏龍 補救措施：2/13傍晚投注可對獎兩次
172.30.142.17