家扶：5成弱勢兒有運動天賦 3成不敢實現夢想

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（中央社記者吳欣紜台北15日電）培育體育優秀人才須長時間投入資源，家扶基金會今天說，調查顯示，有5成兒少自認具運動天賦，但近3成只能深藏夢想，呼籲民眾定期捐款「無窮世代」、支持兒少圓夢。

家扶基金會今天發布新聞稿指出，巴黎奧運是今年體壇盛事，然而培育優秀人才須長時間投入資源，這條路對於弱勢兒少顯得更加艱辛。

根據家扶弱勢兒少適性教育資源調查顯示，有5成孩子自認具有運動天賦，卻有近3成礙於各項困境只能深藏競技學習的夢想，家扶表示，透過實務觀察與發現，具運動潛力兒少在學雜費外，每人每學期需要新台幣2000至1萬2000元額外的培訓費。

就讀高二的林宇涵幼時父親就病逝，媽媽以蔥油餅小攤辛苦拉拔出3名傑出體壇人才，除了兩名哥哥分別在國小、國訓中心擔任柔道助教和培練員外，林宇涵去年更在世界青少年柔道錦標賽中奪下銀牌，創下中華隊此項賽事女子組歷年最佳成績，奧運也是她未來夢想。

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家扶表示，弱勢兒少在運動培訓上以「訓練裝備」需求最高，占57.7%，如訓練服、鞋子、球具、護具等用品；其次則是因「比賽」延伸之報名、交通食宿費用，占14.7%。

家扶指出，持續推動兒少運動潛力助學與菁英培植方案，目前至少有300名具潛質兒少，共1000萬元的扶助缺口，「無窮世代新春義賣」即日起至2月25日止，提供各式實用生活與應景商品，民眾亦可透過小額定期捐款「無窮世代」，長期扶助弱勢兒少，成為他們最有力量的後盾。（編輯：陳政偉）1130215