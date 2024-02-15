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大樂透頭獎1億元1注獨得 獎落台中烏日

2024/2/15 22:09（2/15 22:17 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社台北15日電）大樂透第113020期今晚開獎。中獎號碼為18、08、19、20、04、33，特別號03；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣1億元，在台中市烏日區開出；台彩表示，下期頭獎保證1億元。

今天大樂透頭獎由位在台中市烏日區溪埧里溪南路一段156號1樓的億昇彩券行開出。

貳獎2注中獎，各得獎金154萬7362元。

本期春節大紅包號碼22、18、10、25、16、12、47、04、35，開出18組，總中獎注數20注，其中16組為單注中獎，2組為2注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為217組，剩餘143組，次期（16日）將繼續加開。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1130215

#大樂透
#台中市
#烏日區
#台彩
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