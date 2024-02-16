阿爾巴尼亞野豬確診非洲豬瘟 勿帶豬肉產品入台

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（中央社記者楊淑閔台北16日電）非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，阿爾巴尼亞發生首例非洲豬瘟野豬疫情，當地活豬及豬肉產品原不得輸入台灣，也沒與台灣直航及直接通郵，仍提醒旅客別帶其豬肉產品入境。

應變中心發布資訊指出，歐盟動物疾病資訊系統（ADIS）公布阿爾巴尼亞於14日發生首例非洲豬瘟（ASF）野豬疫情，因為在其境內東北方鄰近蒙特內哥羅及科索沃的庫克斯（Kukes）發現的死亡野豬，檢體經檢驗確診非洲豬瘟。

應變中心表示，阿爾巴尼亞獸醫服務部門已啟動相關處置，當地生產的活豬及豬肉產品本來就不得輸入台灣，防檢署今天將阿爾巴尼亞列入過去3年發生非洲豬瘟國家名單及非洲豬瘟高風險國家。

另外，應變中心強調，阿爾巴尼亞雖然與台灣間無直航班機及直接通郵，仍要提醒旅客不要從當地攜帶或郵遞寄送豬肉產品到台灣，以免受到重罰。

除了阿爾巴尼亞發生ASF首例疫情，應變中心說，其邊境國家蒙特內哥羅及科索沃已陸續發生ASF案例，顯見ASF疫情仍持續在國際蔓延，呼籲旅客切勿自ASF發生國家攜帶或用快遞郵包方式將當地豬肉製品輸入台灣。（編輯：管中維）1130216