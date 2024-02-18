台鐵從業人員甄試先體測 中區218人應試

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）台鐵公司從業人員甄試今天在全台4個考區同步進行體能測驗，考生必須負重折返跑40公尺進行測驗，中區試場共有218人應試，考生表示，事先已訓練體能，希望能通過首關。

台鐵公司民營化後首次招考從業人員，今天在全台4個考區同步進行體能測驗，其中台中考區在台中市立惠文高中舉行，台鐵高級管理師吳俊德表示，台中考區共有218人應試，其中男生188人、女生30人。

吳俊德表示，在這次的應試類科中，其中多數類科的體測是要求男性負重35公斤、女性負重30公斤折返跑40公尺，但第11階養路工程類科則是要求男性負重45公斤、女性負重40公斤折返跑40公尺。

吳俊德指出，考生將按體能測驗完成時間順序，以甄試簡章公告各類科正取與備取合計人數的3倍通知參加筆試及口試或術科。至於筆試測驗日期將於3月2日舉行，口試及術科測驗日期則於3月31日舉行。

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前來參加運務類科甄試的賴姓考生表示，這是台鐵民營化後首次招考從業人員，有別於以往的考試，先進行體測後再筆試，他覺得台鐵即使民營化，仍較私人企業的工作及收入穩定，所以他來應考，也事先訓練自己的體能，希望能通過第1關的體測。

而1名陪同兒子前來應考的家長則認為，兒子的體格偏瘦，很擔心是否能通過負重折返跑的體測，覺得要負重35公斤實在太辛苦了。（編輯：黃世雅）1130218