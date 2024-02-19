弘光大二生2箱南瓜刻出媽祖 奪德國IKA蔬果雕特金牌

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）弘光科技大學餐旅管理系大二學生王宥翔在「2024 IKA奧林匹克廚藝競賽」蔬果雕靜態展示，以台灣信仰媽祖神像等拿到滿分、奪得特金牌，現場蔬果雕則奪銅牌，今天與師生分享榮耀。

弘光科大餐旅管理系主任吳松濂今天說明，「IKA奧林匹克廚藝競賽」是世界廚師協會所舉辦最頂尖、規模最大的A級世界比賽，4年舉辦1次，今年是第26屆，於2月2日至7日在德國司徒加特舉辦，有67個國家3000多名選手競爭各項獎牌；除王宥翔奪特金牌，弘光科大副教授許凱敦也在這項競賽中榮獲香料藝術類靜態展示銀牌，非常不容易。

弘光科大今天在學校安排特金學生王宥翔及銀牌老師許凱敦展示獎狀及說明得獎過程，王宥翔表示，獲得滿分的作品，以南瓜刻出媽祖、九天玄女、七爺、八爺、太上老君、孫悟空、鍾馗等台灣信仰中的神像，展現台灣信仰文化精髓，獲得5名評審一致給予滿分最高榮譽。

王宥翔說，放寒假前每星期至少練習4天，從打工下班後晚上8時練到午夜近12時，一次又一次去廟宇觀察，將網路收集神像模樣立體化，寒假期間更是閉關狂練，清晨4時開始練習，直到下午5時才休息1個多小時，接著練到深夜，終於把去西螺批發市場挑來的2箱大南瓜刻出8個滿意的神像作品。

許凱敦獲得銀牌作品則採用肉桂香料製作，他指出，總共使用肉桂香料為10公斤左右、製作天數為70天，作品高度75公分，把肉桂泡軟之後精心雕刻拼貼成人物及春夏秋冬花鳥紋飾，運用人物表情張力與肉桂香料創新食材組合表現，雖然成績未臻理想，但看到學生王宥翔傑出表現，欣喜「青出於藍更勝於藍」之餘，更激發他再挑戰下一個國際A級賽事壯志。（編輯：陳仁華）1130219