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大樂透頭獎1億元1注獨得 獎落北市內湖

2024/2/19 22:15（2/19 22:28 更新）
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（中央社台北19日電）大樂透第113024期今晚開獎。中獎號碼為02、48、17、32、38、10，特別號08；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣1億元。

今天大樂透頭獎在台北市內湖區內湖路一段591巷5號1樓「彩鈴投注站」開出。

貳獎無人中獎。

本期春節大紅包號碼為：20、29、15、43、17、25、32、31、35，開出24組，總中獎注數28注。其中21組為1注獨得百萬獎金、2組由2注均分，每注各得50萬元，另外1組則由3注均分，每注分得33萬3333元，總計28注中獎。

售出本期春節大紅包中獎彩券的投注站共19家，其中，位於雲林縣北港鎮的「金來發彩券行」一舉開出7注，為同一張彩券中獎，該7注中僅1注單注獎金為50萬元，其餘6注均為獨得百萬獎金，單張彩券總中獎金額高達650萬元。

新北市永和區的「福鑫旺彩券行」則是開出4注，也是由同一張彩券對中，其中3注獨得百萬，另外一注贏得33萬3333元，單張總獎金為333萬3333元。

累計至19日，大樂透360組100萬元春節大紅包已送出299組，還有61組待送出。20日開獎的大樂透頭獎保證1億元，還會繼續加開春節大紅包獎項。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1130219

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