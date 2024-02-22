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台灣暨世界蘭展2/24台南登場 蘭花國旗牆吸睛

2024/2/22 12:39（2/22 14:06 更新）
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第20屆台灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展預定24日在台南同步登場，將展出以奈米噴染蘭花的「國旗牆」。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年2月22日
第20屆台灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展預定24日在台南同步登場，將展出以奈米噴染蘭花的「國旗牆」。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年2月22日
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（中央社記者張榮祥台南22日電）全球蘭界盛事的第20屆台灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展，預定2月24日在台南同步登場，展期16天，不僅展出各式蘭花品種，以奈米噴染蘭花的「國旗牆」也很吸睛。

繼2月16日台北場記者會，台南市長黃偉哲今天在大台南會展中心召開台南場記者會，宣傳第20屆台灣國際蘭展暨第23屆世界蘭展，這兩場全球蘭界盛事24日將分別在農業部農業科技園區管理中心蘭花園區（原台灣蘭花生物科技園區）、大台南會展中心同步登場。

黃偉哲在記者會中介紹兩大蘭展特色，其中大台南會展中心將展出以奈米噴染蘭花的「國旗牆」；黃偉哲表示，以蘭花呈現參展國家的國旗牆，不只展現台灣蘭花產業生命力及科技力，也讓許多外賓驚艷。

黃偉哲說，蘭展將台灣蘭花推向國際，創造更多發展機會，也行銷台南農特產品，發掘潛在客源，創造無限商機。

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台南市政府發布新聞稿指出，今年蘭展囊括世界三大蘭展中兩大盛事，也是台灣國際蘭展史創舉，聯展以「婆娑之蘭．舞動世界」為主題，涵蓋台灣蘭花保育、歷史文化、學術研究、生活應用等多元層面。

在展區設計上，蘭花園區5館以主題景觀、生活應用、數位互動、現場販售及百億訂單等展現蘭花多樣性；大台南會展中心6區規劃原生蘭特展、爭奇鬥艷、擴大參與、跨界合作、百場會議及異業結合等，傳播台灣蘭花風采。（編輯：黃世雅）1130222

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