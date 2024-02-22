豐原高中霸凌案遭疑輕懲 中市：依規懲處教官報核定

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（中央社記者趙麗妍台中22日電）台中豐原高中霸凌案成立，前學務主任停聘1年、主任教官撤職；人本教育基金會今天質疑未依法懲處，教育局表示，依規做出懲處主任教官建議後，再報國教署、教育部核定。

台中市豐原高中生去年2月輕生，家長在人本基金會的陪同下揭開學生在校長達4個月遭搜身、搜書包等情事，校方重啟調查後，認定霸凌案成立；前學務主任停職1年，前次不當管教事件懲處停聘1年，共停聘2年，主任教官撤職、校安人員不再錄用。

人本教育基金會中部辦公室今天發布新聞稿表示，前學務主任的不當管教、霸凌皆判定成立，懲處都只有停聘1年，主任教官不當管教、霸凌案都成立，調查報告中，委員建議對主任教官應懲處撤職並2年內不得介派軍訓教官，為何教育局減輕懲處至撤職並1年內不得介派。

教育局透過文字稿說明，關於豐原高中主任教官涉霸凌的懲處，一切依規定按程序辦理，學校調查報告提出懲處屬建議，依規定由台中市軍訓人評會開會進行決議做出懲處建議後，再報國教署、教育部核定。

教育局指出，台中市軍訓教官人事評審會的組成依規定商借教官、督學（軍職）、資深主任教官或專家學者等13人；2月5日召開人評會審議前主任教官懲處案，經投票表決懲處建議為撤職且1年不得介派軍訓教官，相關懲處建議已函報國教署審核，待教育部核定後執行。

依據調查報告指出，前學務主任至少3次，在無相當理由或有合理懷疑情況下，搜查學生的書包、外套具有持續性，僅因學生身上曾搜出違禁品，每次都主觀認為學生身上有違禁品進行搜查，對其他「外套鼓鼓」學生並不會搜查，有針對性，霸凌行為成立。

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主任教官及校安人員在處理金錢遺失事件，因此生曾坐此座位上課，直接推論他是竊盜行為人進行盤問，更告知學生如不承認要移送少年法庭，僅是高二無法律專業知識的學生情緒激動，對學生心理造成嚴重傷害，有恐嚇、妨害自由之嫌。

主任教官、校安人員僅有一次行為，但因使用超出自身正常權力範圍進行管教，時間長達30分鐘以上，又未審酌學生身心狀況，也未尋求家長協助，2人的集體行為成立教師霸凌。（編輯：陳仁華）1130222