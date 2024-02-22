北榮營養師快閃跳餐盤操 6句口訣宣導健康飲食

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（中央社記者曾以寧台北22日電）今天是營養師節，台北榮總營養師團隊在院區快閃表演「我的餐盤」健康操，用輕鬆有趣的方式提醒民眾參考每日飲食指南「我的餐盤」，搭配簡易6句口訣，攝取充足均衡的營養。

「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」，台北榮總營養部主任楊妹鳳帶領30多名營養師，在醫院快閃表演「我的餐盤」健康操，歡慶營養師節，也宣導健康飲食的重要性，現場民眾熱烈響應。

「我的餐盤」口訣是由衛生福利部國民健康署在民國107年設計，以「健康均衡飲食」及「每日飲食指南」觀念為主軸，將朗朗上口的6句口訣搭配輕快節奏與簡易動作，設計成健康操，讓民眾善用拳頭及掌心判斷食物適當比例，為健康把關。

楊妹鳳指出，每日吃得均衡健康，養成良好飲食習慣並不難，按照口訣依比例攝取，並選擇在地、原態、多樣化的食物，不論在家備餐，或是在外用餐，都可以攝取到充足又均衡營養的餐食。

楊妹鳳說，隨著國人健康養生觀念日漸提升，不論在醫院、校園、團膳、社區以及養護機構等，都能看見營養師辛勤付出的身影；營養師是日常生活中不可或缺的重要角色，更是維持健康重要的幕後推手。

台北榮民總醫院副院長林永煬在快閃現場告訴民眾，肚子餓時就會想到食物，想要吃得更健康時，就會想到營養師。隨著醫學進步，營養師需要不斷精進，具備專業的健康與疾病知識，照護病人與民眾的健康，從預防醫學、健康維持與治療後續的照護，營養師都扮演不可或缺的角色，盼透過快閃，讓大眾更重視營養師專業。（編輯：管中維）1130222