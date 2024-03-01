強烈大陸冷氣團南下 北部東北部有雨整天寒冷

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（中央社台北1日電）中央氣象署表示，今天強烈大陸冷氣團南下，加上華南雲雨區東移，天氣濕冷，北部、東北部地區及中部山區有雨，白天北部及東北部低溫僅11、12度，高溫僅12、13度，整天寒冷。

氣象署指出，基隆北海岸及中部以北山區有局部較大雨勢發生機率，其他地區亦有局部短暫雨。氣溫方面，北部及東北部低溫僅11、12度，北部地區並有局部10度以下低溫機率，中部及花蓮低溫約13至15度，南部及台東低溫約16、17度，白天北部及東北部高溫僅12、13度，整天寒冷，其他地區高溫普遍在16至22度，只有高屏的高溫可以到24至26度，請注意保暖。

另外，氣象局提醒桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖有9至10級強陣風，基隆北海岸、東半部沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，沿海浪高可達2到4米，從事海邊及海上活動注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為東北風，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳，南部位於下風處，污染物稍易累積，彰化至雲嘉南沿海地區因風速增強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。（編輯：郭諭儒）1130301