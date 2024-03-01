爭取長照、幼保人才 康寧大學加碼補助3.5萬元

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（中央社記者陳至中台北1日電）私立大專校院學雜費減免政策上路，每學年減免新台幣3.5萬元。康寧大學今天宣布，嬰幼兒保育學系、長期照護學系日間學士班113學年度新生，再加碼新台幣3.5萬元獎學金。

行政院去年6月通過「拉近公私立學校學雜費差距1+3方案」，112學年度第2學期（今年2月）起，提供超過60萬私立大專學生，每學年3.5萬元（每學期1萬7500元）的補助，經濟弱勢學生還有另外加碼。

康寧大學今天發布新聞稿宣布，為鼓勵學子投入長照、幼保兩個未來就業市場不可或缺的領域，董事長吳慶堂已拍板113學年度入學嬰幼兒保育學系、長期照護學系的新生，連續4年再額外發給獎學金3.5萬元。

康寧大學主秘林立生接受中央社電訪表示，這次加碼針對大學部的兩系新生，換算下來要繳的學雜費已不到1萬元，比公立大學還要便宜。

康寧大學校長陳清溪表示，台灣預計在2025年進入超高齡社會，需要大量健康照護人才投入就業市場；另外政府推動0到6歲國家一起養，也使職場需要更多的合格教保員。這兩項都是AI（人工智慧）無法取代的專業。

陳清溪表示，康寧大學希望透過加碼獎學金，減少學生的就學負擔，鼓勵學生「選其所愛、愛其所選」，畢業後馬上就能到職場學以致用。（編輯：陳政偉）1130301