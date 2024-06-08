康寧大學啦啦隊 3連霸大專錦標賽女子團體組

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（中央社記者陳至中台北8日電）康寧大學參與112學年度大專啦啦隊錦標賽，連續3屆獲得女子團體組第一名，同時也得到一般嘻哈雙人組冠軍等多項榮譽，兼具競技水平和創意。

康寧大學今天發布新聞稿，在「112學年度大專啦啦隊錦標賽」中，獲得女生團體組第一名（3連霸）；資管科學生王郁喬、企管科學生沈芯妤獲得一般嘻哈雙人組第一名（2連霸）；幼保科學生詹詩涵、護理科學生楊佳沛、黎芯語、陳彥君、動畫科學生陳韻捷獲得一般女子五人組第2名。

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康寧大學校長陳清溪表示，啦啦隊是一項結合體操、特技、口號及舞蹈編排的高強度運動，不僅是為了在比賽中為支持隊伍加油，更是一項充滿激情與活力的競賽項目。

康寧大學啦啦隊帶隊教師邱淑媛表示，無論是場地、設備還是資金，校方都提供了大量資源，讓啦啦隊練習沒有後顧之憂，能夠全力以赴投入到比賽中。她也歡迎更多有志於啦啦隊運動的學生加入康寧大學，共同為校爭光。（編輯：陳政偉）1130608