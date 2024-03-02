早安世界》強烈冷氣團影響北部東北部探10度 明起回暖6日氣溫再下滑
強烈冷氣團影響北部東北部探10度 明起回暖6日氣溫再下滑
中央氣象署表示，受到強烈大陸冷氣團影響，今天天氣跟昨天差不多，白天低溫北部及東北部10度到12度，中部12度到13度，花東14度到16度。明天起至5日天氣回暖，各地溫度可達30度，6日又有另一波冷空氣報到。（看完整報導）
濟生偽造蘇丹紅辣椒粉SGS報告 雲林縣要求工廠停工
濟生公司斗六廠涉嫌變造SGS公司檢測報告，導致全聯等通路販售含有蘇丹紅的紅辣椒粉，雲林地檢日前向雲林地院聲押郭姓研發處長獲准。雲林縣衛生局1日函文要求工廠停工，需待廠內作業環境、原料進廠驗收機制等缺失完成改善，經衛生局審核查廠通過才可以復工。（看完整報導）
貨車衝撞八堵分駐所釀1警亡 警政署通令各警局強化安全防護
基隆市警察局第三分局八堵分駐所2月29日晚間突遭一輛小貨車衝撞，造成24歲蘇姓男警傷重不治，棄車逃逸的簡姓駕駛則在暖暖平交道遭台鐵區間車撞擊身亡。警方查出，事發前簡男開著這輛贓車在台62線撞擊一輛黃牌重機，騎士劉姓男子跌落邊坡，送醫不治。警政署1日表示，已通令全國警局強化駐地安全防護。（看完整報導）
在野提縮短陸配入籍年限 陸配外配獲身分證不同路徑一次看懂
在野黨立委提議將陸配入台籍年限從6年縮短至4年，引發討論。目前，陸配與外配入籍年限不同，源於兩岸互不承認的政治現狀，導致法源不同。外籍配偶需通過測試，並在台連續合法居留3年，最短4年、最長8年才能拿到身分證。陸配則需在台合法居留6年才能申請身分證，且無需參加歸化測試。（看完整報導）
台積電德國設廠 台菜餐館、華語教學前進酒莊老城搶商機
台積電熊本廠日前風光揭幕，德國廠雖然年底才要動工，但附近小城溫布拉已超前部署，準備為台積電員工與眷屬提供華語教學、台灣味飲食、住宅特區、公車專線等服務。溫布拉高中也規劃中文課程，提供雙語教學。當地居民與企業對台積電的投資持樂觀態度，期待帶來就業機會與商機。（看完整報導）
經濟學人：AI晶片輝達市占率逾95% 運算速度等3優勢是關鍵
人工智慧晶片市場蓬勃發展，至今卻只見輝達獨占鼇頭。輝達股價自去年1月以來已飆升近450%，如今市值接近2兆美元，是美國市值第3高的企業，僅次於微軟與蘋果。英國媒體「經濟學人」分析，輝達之所以難以超越，是因為它同時在晶片、連網和軟體等3方面都掌握優勢。（看完整報導）
巨人交流賽大巨蛋登場 6路線免費接駁、搭捷運補貼20元
台北大巨蛋今明2天將舉行日職讀賣巨人隊交流賽，今天先對上中信兄弟、明天再交手樂天桃猿。巨人隊野手坂本勇人1日進行打擊練習時，說自己對台北大巨蛋外觀和內部差異嚇一跳，很期待接下來2場比賽。北市府呼籲球迷盡量不開車，多使用大眾交通工具，另外，搭捷運前往觀賽的民眾可獲票價補貼新台幣20元。（看完整報導）
政院核定桃園捷運棕線中央負擔逾半數 連接至迴龍拚8年後通車
行政院長陳建仁1日核定通過桃園捷運棕線可行性研究及綜合規劃報告，桃園捷運棕線規劃全長11公里，設置7個車站，從桃園車站連接到新莊迴龍站，可以串連台鐵桃園車站、桃園綠線、新莊線、萬大樹林線，將北桃連結成一個捷運生活圈，讓北桃通勤人口多一個選項。總經費為新台幣456.49億元，中央負擔238.42億元、地方分擔218.07億元；桃園市政府力拚8年後通車。（看完整報導）
台灣女性平均31歲生第1胎 國健署籲把握35歲前生育黃金期
隨著社會變遷及教育年數增加，台灣民眾婚育觀念改變，晚婚遲育現象日趨普遍。據統計，國內女性生育第1胎平均年齡為31.43歲，生育年齡35歲以上女性超過3成，國健署提醒把握生育黃金期，女性25至35歲、男性40歲前，降低媽媽、寶寶孕程及生產風險。（看完整報導）
「來自清水的孩子」擊敗宮崎駿法國獲獎 作者為台灣民主驕傲
法國「愛彌爾．居美亞洲文學獎」2月29日舉辦頒獎典禮，今年新增「圖像小說」獎項，由「來自清水的孩子」獲殊榮。「來自清水的孩子」介紹自1930年起的台灣，以白色恐怖受難者蔡焜霖的生命故事為出發點，有小人物也有大時代。作者游珮芸告訴中央社，想透過作品讓世界看到台灣值得驕傲卻也來之不易的民主。（看完整報導）
開箱老照片》幾米「微笑的魚」柏林影展獲獎
改編自作家幾米原著繪本的動畫片「微笑的魚」，2006年3月2日勇奪第56屆柏林影展兒童競賽項目「國際評審團特別獎」。「微笑的魚」影片描述單身男子和小魚的故事，清新動畫配上好聽音樂，沒有對白依舊打動人心，拿下柏林影展大獎後，國際各大影展邀約不斷。（看完整報導）
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- 早安世界》強烈冷氣團影響北部東北部探10度 明起回暖6日氣溫再下滑2024/03/02 07:23
- 2024/03/01 07:20
- 2024/02/29 07:12
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