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5日各地高溫上看30度 6日變天一路濕冷至週末

2024/3/4 17:30（3/4 17:57 更新）
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圖為民眾在台北市圓山捷運站外廣場，舉起手遮擋豔陽照射。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北4日電）氣象署今天表示，明天各地高溫可達攝氏30度以上，中南部約34度；6日開始，水氣增加，由北而南轉冷，7日起北部局部地區低溫約10度，北市整天約11至13度，預估10日才會回升。

交通部中央氣象署預報員劉宇其告訴中央社記者，明天天氣溫暖穩定，各地高溫可達30度，中南部約34度，局部地區可能更高。

劉宇其指出，6日起鋒面通過，接著冷氣團南下，各地有短暫陣雨，冷空氣由北向南影響，北部一早會明顯轉涼，愈晚愈冷，中南部上半天溫暖，下半天陸續轉冷。

劉宇其表示，7日受到大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，另外加上華南雲雨區東移，整天濕冷，預估冷氣團持續至9日，水氣則是逐日漸減；冷氣團影響期間，北部低溫下探10度，台北市低溫約11度、高溫僅13度，隨著水氣減少，也僅回溫約1、2度。

劉宇其提到，預估8日晚間至10日，若溫度及水氣配合，中部以北3500公尺以上高山不排除降雪。

劉宇其說，預估10日回溫，各地早晚仍偏涼，台北高溫可以回升至23度，水氣偏少，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；目前觀察11日之後可能有另1波鋒面或水氣影響，但暫時沒有更強的冷空氣南下。

劉宇其提醒，明天金門及馬祖仍有霧或低溫影響能見度；上午開始東南部、蘭嶼、綠島沿海空曠地區及馬祖將有9至10級強陣風，台中以北也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。（編輯：管中維）1130304

（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
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