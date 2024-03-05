全教總：政府退休基金11年績效 僅公保準備金逾6%

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（中央社記者陳至中台北5日電）全教總今天指出，政府各退休基金過去11年的績效，只有公保準備金超過6%，私校退撫儲金保守型只有1.73%。呼籲政府應設置最低保證收益，並撥補舊基金，避免「二次年改」。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天召開記者會，包括台灣民眾黨立委黃國昌、中國國民黨立委羅廷瑋、洪孟楷到場聲援。

全教總理事長侯俊良分析有私校退撫基金以來的11年，政府各基金的平均績效，公保準備金表現最好為6.10%，其餘都沒有超過6%。例如勞退舊制為5.70%，私校退撫儲金積極型為5.64%，公教退撫（舊制）5.50%，私校退撫儲金保守型更僅有1.73%。

全教總文宣部主任羅德水表示，政府在推出公教退撫新制（去年7月推出，暫沒列績效）時大肆宣傳「確定提撥制」的各種優點，甚至推估新制替代率可達9成，估算年資25年的大專教授，退休後每月所得可達6.2萬餘元。

羅德水表示，要達到政府宣傳的新制效果，績效至少要4%以上，如果是買到私校退撫儲金保守型（近11年績效1.73%），退休前景不容樂觀。且新制是個人專戶制，退休後領完就沒了，存有「長壽風險」，難以抵抗通貨膨脹。

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民眾黨立委黃國昌表示，確保公教人員退休生活是政府責無旁貸的責任，如何確保退撫基金永續，絕對是制度設計上的重中之重。政府宣傳與實際績效有落差，應思考如何補救，適時、適度撥補是非常重要的。他也贊同私校退撫儲金積極型、穩健型，也可設計最低保證收益，避免太多人都選擇保守型，導致退休生活不如預期。

中國國民黨立委洪孟楷也提到，長壽不該是令人不安的因子，平均餘命越來越高，近年「萬物皆漲、薪水不漲」，通貨膨脹讓人擔憂。政府應強化退休基金的經營效率。如今那麼多人員沒參加增額提撥，就是對政府的信心不足。國民黨立委羅廷瑋也說，這是不分藍、綠、白的議題，希望立法院朝野一同提案討論。（編輯：李亨山）1130305