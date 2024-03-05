釋迦出口增逾1千公噸 產地精進取得產銷履歷

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）中國去年6月20日起恢復部分台灣釋迦輸入，截至昨天出口量4040公噸，比前1年同期增1347餘公噸；中國暫停輸入期間，台東區農改場積極輔導農民精進，有農民已取得產銷履歷驗證，同步為接軌國際奠定基礎。

中國從2021年9月20日起以蟲害為由暫停台灣釋迦輸入，2023年6月20日起部分恢復。中國暫停輸入期間，農業部推出拓銷其他出口市場、開發加工品、擴大內銷、轉作等多項措施因應，並持續推動產地生產品質精進，由台東區農改場輔導農民取得產銷履歷驗證。

台東區農改場說明，要通過產銷履歷驗證並不容易，農業精進必須落實田間繁瑣的工作內容並確實記錄，投入時間熟悉作業提升穩定品質後，得以簡化流程、提升田間管理效能，能付出者就會大幅提升競爭優勢，這期間首推青農謝宗憲積極投入，並邀集所屬產銷班員跟進，13人短短1年內就申請通過產銷履歷集團驗證16.7公頃，實屬不易。

台東區農改場強調，取得產銷履歷驗證好處多，因遵循台灣良好農業規範 （TGAP）管理果園，不但減少農藥使用、生產成本下降、果園生態改善，且每批果品採收後都詳細記錄採收量、出貨量，可應用追溯條碼查詢生產批次，落實風險管控，因此開拓多元銷售通路與商機、增進收益，未來還將進一步投入TGAP升級版（TGAP PLUS），接軌國際市場。

根據農業部農糧署官網顯示，部分恢復輸銷起（2023年12月5日至2024年3月4日）出口量4040.02公噸（出口中國占3929.79公噸），比前2個年度暫停輸入期間同期都高出1000多公噸。

上述前2個年度分別是2022年12月5日到2023年3月4日出口2692.68公噸（出口香港占2366.8公噸），以及2021年12月5日到2022年3月4日出口2637.73公噸（出口香港占2267.83公噸）。

中國暫停輸入前的年度同期出口量，從2020年12月5日到2021年3月4日出口1萬3314.11公噸，出口中國占1萬2739.28公噸。（編輯：李亨山）1130305