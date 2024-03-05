日月潭蓄水降至7成6 朝霧及玄光碼頭吃水淺浮排拖離

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（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）日月潭蓄水降至7成6，為預防碼頭設施損壞且顧及遊客行走安全，日管處今天起拖離朝霧及玄光碼頭吃水較淺1號浮排，接上吃水較深4號浮排，4大公有碼頭維持正常營運，視水情滾動調整。

根據經濟部水利署中區水資源分署網站資料，日月潭水庫今天上午蓄水率76.48%，水位趨勢下降；交通部觀光署日月潭國家風景區管理處今天指出，進入乾旱時節，因降雨量減少且配合春耕作業，日月潭水庫配合中水分署調度放水，水位持續下降。

日月潭國家風景區管理處透過新聞稿表示，日月潭今天水位高度744.6公尺，預估近期水位將降至744公尺以下，為預防水位下降導致碼頭設施損壞並顧及遊客行走碼頭、引橋、浮排安全，依先前與南投縣渡船遊艇商業同業公會、船家協調決議，今天起分批拖離朝霧碼頭1號浮排、玄光碼頭1號浮排，不供船舶停靠及載客。

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日管處指出，將視日月潭水位變化，即時採取應變措施，包含每天注意水位下降情形、引橋傾斜度、浮排使用情形，調整船舶停靠位置、浮排拖離吃水位置並調整延伸使用及引橋封閉等措施，在兼顧旅遊安全及遊憩需求下，碼頭營運及使用將視水情滾動、應變處理。

日管處表示，基於遊客旅遊安全、遊憩需求及設施維護，部分浮排暫停提供船舶停靠及載客服務，造成不便請遊客見諒，但碼頭仍維持正常營運；另外，籲請船舶經營業者協助乘船遊客行走碼頭、引橋、浮排安全，各碼頭也有日管處保全巡查設施並加強注意遊客安全及引導，有需要遊客可請保全協助服務。（編輯：陳仁華）1130305