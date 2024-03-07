中正交流道南出右轉中正一路 人車淨空時不必再停

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）高雄中正交流道南出匝道右轉中正一路處，因視距問題，多年來指示為停車再開，但久停恐影響路口紓解；高雄市交通局昨起調整為讓路標誌及讓路線，讓幹線道人車優先通行，淨空時不必再停下。

交通局表示，依據規定，停車再開措施適用於無號誌路口支線道，且視距較不足之處。但若在視距良好路口，則可改用讓路管制，支線道車依規定減速靠近路口時，需確實讓幹線道人車優先通行，人車淨空時則不必再停下。

而中正交流道南出匝道右轉中正一路長期採右轉便道方式，且有植栽視距不足，駕駛人無法清楚判斷左側由東往西來車，因此多年來都是設置「停」的標誌。但常有駕駛人反映久停影響路口紓解，且恐有車輛回堵至高速公路情形。

市府交通局日前邀集警察局、工務局共同重新檢核路口條件，並於昨日完成改善，調整為讓路標誌及讓路線，讓幹線道人車優先通行，淨空時則不必再停下。

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交通局今天新聞稿表示，經市府團隊檢核，右轉便道在工務局近期改善工程中已將原有近路口灌木退縮，目前視距符合讓路管制法定長度；為減少不必要停車延滯，交通局昨已調整為讓路標誌及讓路線，並設置周邊導引標誌標線，以利遵循。

交通局表示，實施初期為養成用路人良好習慣，警察局將增派警力疏勤右轉便道，市府團隊也將持續檢核改善路口視距，營造安全、有效率的用路環境。（編輯：謝雅竹）1130307