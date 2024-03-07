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中正交流道南出右轉中正一路 人車淨空時不必再停

2024/3/7 17:21（3/7 17:36 更新）
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高雄市交通局針對高雄中正交流道南出匝道右轉中正一路處標誌進行調整，改為讓路標誌及讓路線，讓幹線道人車優先通行，淨空時不必再停下。（高雄市交通局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年3月7日
高雄市交通局針對高雄中正交流道南出匝道右轉中正一路處標誌進行調整，改為讓路標誌及讓路線，讓幹線道人車優先通行，淨空時不必再停下。（高雄市交通局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 113年3月7日
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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）高雄中正交流道南出匝道右轉中正一路處，因視距問題，多年來指示為停車再開，但久停恐影響路口紓解；高雄市交通局昨起調整為讓路標誌及讓路線，讓幹線道人車優先通行，淨空時不必再停下。

交通局表示，依據規定，停車再開措施適用於無號誌路口支線道，且視距較不足之處。但若在視距良好路口，則可改用讓路管制，支線道車依規定減速靠近路口時，需確實讓幹線道人車優先通行，人車淨空時則不必再停下。

而中正交流道南出匝道右轉中正一路長期採右轉便道方式，且有植栽視距不足，駕駛人無法清楚判斷左側由東往西來車，因此多年來都是設置「停」的標誌。但常有駕駛人反映久停影響路口紓解，且恐有車輛回堵至高速公路情形。

市府交通局日前邀集警察局、工務局共同重新檢核路口條件，並於昨日完成改善，調整為讓路標誌及讓路線，讓幹線道人車優先通行，淨空時則不必再停下。

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交通局今天新聞稿表示，經市府團隊檢核，右轉便道在工務局近期改善工程中已將原有近路口灌木退縮，目前視距符合讓路管制法定長度；為減少不必要停車延滯，交通局昨已調整為讓路標誌及讓路線，並設置周邊導引標誌標線，以利遵循。

交通局表示，實施初期為養成用路人良好習慣，警察局將增派警力疏勤右轉便道，市府團隊也將持續檢核改善路口視距，營造安全、有效率的用路環境。（編輯：謝雅竹）1130307

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