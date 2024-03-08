低溫特報擴至彰化以北及花蓮 局部探10度以下

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（中央社記者汪淑芬台北8日電）交通部中央氣象署今天上午更新低溫特報範圍，從原本苗栗以北8縣市擴大到彰化以北及花蓮共12縣市，今晚至明天上午，局部地區低溫可能在攝氏10度以下。

氣象署指出，今、明兩天強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地早晚天氣非常寒冷；今晚至明天上午，彰化以北、宜蘭、花蓮及金門局部地區有10度以下氣溫的機率。

根據氣象署發布的低溫特報及燈號，黃色燈號（寒冷）地區，包括：新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣。

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氣象署說，今天除基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及各地山區仍有降雨機會外，西半部平地為多雲可見陽光的天氣，平地區域感受較乾冷；白天高溫北部15到18度，中南部20到24度，冷空氣持續增強，不排除達到寒流等級。

氣象署預報，今天入夜到明天清晨是這波冷空氣最強的時候，北台灣低溫普遍只有10度左右，其他地區13到15度，入夜後若水氣及溫度配合，3500公尺以上高山可能出現結冰。（編輯：管中維）1130308