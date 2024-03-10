早安世界》今白天略回暖 明又有冷空氣來襲中部以北有雨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

今白天略回暖 明又有冷空氣來襲中部以北有雨

中央氣象署說，今天白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫略微回升，北部及東半部高溫可回升到17至20度，中南部高溫介於20至23度間。但明天又有冷空氣報到，氣溫稍降，將持續影響至12、13日。（看完整報導）

立委收恐嚇信 林右昌：IP來自中國循管道協作查緝

朝野立委陸續收到炸彈恐嚇信件，內政部長林右昌表示，查證發現IP位置於中國境內，將透過管道向中國尋求協助，並全力與國際合作查緝傳送恐嚇信件的嫌犯。林右昌強調，台灣是民主法治國家，政府不容許任何人恐嚇威脅國會議員，已要求警政署強化保護國會議員人身安全。（看完整報導）

蔡英文賴清德聯袂視導海巡艦與海鯤號 傳承推進國艦國造

總統蔡英文與副總統賴清德9日上午出席海巡署雲林艦交船、台北艦命名典禮，「雙總統」出席同場合，象徵傳承國艦國造政策。此外，知情人士透露，交船典禮結束後，蔡總統與賴副總統在台船董事長鄭文隆陪同下，轉往典禮會場附近的台船小塢，視導正在進行泊港測試的海鯤號潛艦。（看完整報導）

法國墮胎權入憲 首度公開國璽封印儀式見證歷史

法國8日舉辦史上首次公開的國璽封印儀式，正式將「自願終止妊娠權」寫入憲法，上千人見證歷史。參與民眾表示，「今天對女性和所有人而言都是重大的一天，我真的很高興我們做出典範，很驕傲」。一旁男性友人也說，希望法國能成為範例，讓其他國家跟隨，「而且這也是首次公開用印，所以超級重要」。（看完整報導）

香港23條立法草案審議 民眾保留蘋果日報舊報紙恐違法

香港立法會9日審議基本法23條立法草案，有議員提問，若有民眾將蘋果日報舊報紙當作紀念放在家，是否觸犯「管有煽動刊物」。官員稱，法例通過後仍持有具煽動意圖的物品就是違法，不過，這要取決持有人是否有「合理辯解」。（看完整報導）

中國非法海上活動猖獗多次暴力抵抗執法 韓海警強化警戒

近年中國非法捕撈等海上活動日益猖獗，不僅開始深入韓國領海，還經常以集體行動暴力抵抗執法，讓韓國海警執法風險提高，不得不連年強化人力與裝備、加強戒備。不只韓國，美國、日本也加強海巡部署，持續戒備中國船隻。（看完整報導）

微軟遭俄國家級駭客「午夜暴雪」持續入侵 反映攻擊增強威脅全球

微軟表示，俄羅斯資助的駭客團體「午夜暴雪」持續嘗試入侵其內部系統和原始碼儲存庫，試圖竊取公司和客戶間的機密，攻擊力道增強，反映出全球前所未有的威脅。微軟已與客戶聯繫採取應對措施。（看完整報導）

戴資穎法國羽賽無緣決賽：決勝局不夠堅定 修正改進找方法突破

戴資穎9日出戰法國公開賽女單4強戰，在錯失4個賽末點下，以12比21、21比17、20比22不敵世界球后安洗瑩，無緣晉級冠軍戰。賽後戴資穎表示，自己在決勝局的時候可能打得不夠堅定、果斷，有點想太多，這部分比較可惜，將改進不足下次突破。（看完整報導）

「金門」爭奧斯卡 導演江松長拚奪獎：要讓國際了解台灣人的心情

紀錄短片「金門」入圍奧斯卡獎，導演江松長與團隊抵達洛杉磯，並表示將穿台灣設計師的燕尾服，與同性伴侶走紅毯。江松長表示，如果有機會站上領獎台，「盡量希望介紹台灣給大家認識，引起國際觀眾對台灣的好奇心。」他並強調，這部片「最重要的不是把地緣政治的細節講清楚，最重要的是讓大家了解身為台灣人的心情」。（看完整報導）

日本聲優TARAKO病逝享壽63歲 為小丸子配音34年深受喜愛

日本聲優TARAKO以配音動畫「櫻桃小丸子」主角小丸子聞名，4日因病過世，享壽63歲。TARAKO今年開始身體狀況不佳，病情急轉直下。她自1980年代開始以聲優身分活躍於日本電視及電影界，其中以配音小丸子最為人知。她的過世消息由經紀公司公布，詳細病因並未公開。（看完整報導）

開箱老照片》少帥張學良赴美探親

東北少帥、西安事變主角張學良、趙一荻夫婦1991年3月10日搭機赴美探親，這是張學良被軟禁超過50年後首次出國。1993年底，張學良夫婦再度赴美探親，之後定居夏威夷。中國大陸多年來頻頻力邀張學良回東北探舊，但年邁的張學良最終並未成行。（看完整報導）

以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！

電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube