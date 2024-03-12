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教育部投入1.6億元 充實偏遠學校教學實習設備

2024/3/12 11:31（3/12 12:16 更新）
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偏遠學校資源較缺乏，教育部民國113年度投入新台幣1.6億元經費，協助學校充實教學、實習設備。位於雲林縣的土庫商工運用經費購買玻璃線鋸機，應用於美工科的立體造型實作課程。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年3月12日
偏遠學校資源較缺乏，教育部民國113年度投入新台幣1.6億元經費，協助學校充實教學、實習設備。位於雲林縣的土庫商工運用經費購買玻璃線鋸機，應用於美工科的立體造型實作課程。（教育部提供）中央社記者陳至中台北傳真 113年3月12日
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（中央社記者陳至中台北12日電）偏遠學校資源較缺乏，教育部於民國113年度投入新台幣1.6億元經費，協助學校充實教學、實習設備，例如添購3D建模軟體、實驗器材等，讓學生有更多動手做的機會。

教育部今天發布新聞稿，近年持續補助高中充實設備，其中偏遠地區及非山非市（不在山區但也不在大城市中，指非偏遠地區但仍缺乏教育資源）每校最多補助150萬元。

位於雲林縣的土庫商工便運用這項經費，購買玻璃線鋸機、3D建模軟體，應用於美工科的立體造型實作課程和實用技能班，鼓勵學生動手做，設計玻璃藝術品；建築科學生也運用軟體，讓建築設計效率倍增。

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位於苗栗縣的大湖農工則是購置可調式分注器，應用於食品微生物實習、食品加工實習發酵學等課程，讓學生更好地進行分裝、稀釋等實驗操作。室內空間科購入單片式自動縱剖機，讓學生得熟悉縱切木板的技法，用於室內模型製作、室內設計與裝潢實習課程。

教育部表示，會鼓勵購入新設備的學校，與鄰近學校共享資源，讓學生有更多元、跨領域的學習機會，落實108課綱務實致用的精神。（編輯：管中維）1130312

#108課綱
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