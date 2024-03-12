治睡眠呼吸中止症 7旬翁連帶解決夜尿困擾

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（中央社記者陳婕翎台北12日電）阻塞性睡眠呼吸中止症患者近50%有夜尿症狀，72歲林先生夜尿頻繁，白天精神差，就醫才驚覺有重度阻塞性睡眠呼吸中止症，幸好治療後，連同夜尿困擾也一併改善。

基隆長庚醫院胸腔內科主任于鍾傑今天透過新聞稿分享，阻塞性睡眠呼吸中止症成因是上呼吸道阻塞，造成病患間歇性低血氧症，不僅影響睡眠深度，還會激活交感神經系統、增加利尿激素心房利尿肽的分泌、抑制抗利尿激素的分泌，導致夜間排尿次數增加。

65歲以上老年人逾7成有夜尿症狀，80歲以上老人每晚夜尿3次以上比例更超過8成。于鍾傑提醒，夜尿不只嚴重降低生活品質，千萬別小看夜尿與健康警訊的關聯性，夜尿可能由多種疾病引起，如炎症、膀胱過動、睡眠障礙、阻塞性睡眠呼吸中止症等，甚至導致腦中風、心肌梗塞。

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72歲林先生本身就患有高血壓、高血脂、攝護腺肥大等問題，雖定期於心臟科和泌尿科追蹤治療，因夜尿頻繁、白日精神不佳，到睡眠門診進行睡眠檢查，才發現患有重度阻塞性睡眠呼吸中止症。于鍾傑說，目前治療阻塞性睡眠呼吸中止症標準方式之一是持續使用正壓呼吸器。

林先生在使用正壓呼吸器治療後，夜尿次數從原本4次降至每晚僅1次，夜尿次數明顯減少，直接改善了白天的精神狀態和活力。于鍾傑表示夜尿影響不容忽視，有報告指出，夜尿多於3次的人較夜尿少於3次的人更易生病，。民眾若有夜尿症況應及早就醫治療，對症診治恢復健康。（編輯：吳協昌）1130312