種苗場開發健康種苗技術 確保文心蘭出口商機

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）文心蘭是台灣外銷產值第2高的花卉，但是種苗場發現近年種苗品質頻頻出問題，可能降低組織培養苗繁殖效率及影響商機，已開發健康種苗源頭品管技術，將推動示範計畫改善。

農業部種苗改良繁殖場發布資訊指出，文心蘭是台灣外銷產值第2高的花卉作物，民國112年出口產值達新台幣4.4億元，但是近年種苗出現繁殖效率變差及品質不穩定等問題，已溯源找出危害因素，並開發改善技術因應。

種苗場說明，溯源發現與病毒傳染有關，經過產地植株抽樣檢測，文心蘭植株罹病毒率高達23%到47%，感染的病毒種類以蕙蘭嵌紋病毒（CymMV）為主，部分複合感染齒舌蘭輪斑病毒（ORSV），除了感染病毒的植株切花品質下降，也可能降低組織培養苗繁殖效率達10倍以上。

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研發3階段健康種苗源頭品質管理技術因應，種苗場指出，包含透過輔導文心蘭栽培場設置健康母本園，藉此保存優良且無病毒的重要母本植株，同時推動健康種苗生產模式及扶植專業育苗場，在組培繁殖和種苗栽培階段加強病毒及植株生長等監測。

種苗場並表示，將再結合文心蘭新品種產地栽培適合性測試，協助業者評估新品種栽培特性，確保品種適地適種；從110年起投入資源強化相關研究量能，將在113年度推動文心蘭健康栽培體系示範計畫，持續提升產量與品質。（編輯：管中維）1130314