肺癌不僅限吸菸者 醫：有家族史罹病風險可高達9倍

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（中央社記者曾以寧台北14日電）台灣民眾肺癌發生人數、年增加案例數及死亡率，都是所有癌症之冠。醫師提醒，若二親等內有2人以上罹病，罹患肺癌機率可高達5%；有家族史者罹患肺癌風險可高達一般人的9倍。

台北榮總今天召開「正視肺癌家族化、早期發現療效佳」記者會，胸腔部胸腔腫瘤科主任羅永鴻簡報指出，10年來肺癌穩居台灣癌症死亡第一；在台灣，肺癌主要發生於不吸菸族群，過往又有5成以上在診斷時已是第4期。其中50至74歲具肺癌家族史的肺癌檢出率，較其他不吸菸肺癌高危險族群還高。

自民國111年7月1日起，肺癌篩檢納入台灣第5癌篩檢，補助肺癌高風險族群每2年1次免費低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，2類公費肺癌篩檢對象包含父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌的50至74歲男性或45至74歲女性，以及重度吸菸史族群。

羅永鴻指出，國健署統計，111年7月1日至112年6月30日間，LDCT受檢者中，肺癌偵測率為1.1%，其中早期（0及1期）個案占85.1%。北榮肺癌偵測率則為2%，早期（0及1期）個案占87.2%；患者中，具肺癌家族史者占95%，重度吸菸者則占5%，顯示肺癌家族史是重要的肺癌風險因子。

羅永鴻表示，肺癌危險因子包括吸菸、二手菸、油煙、空氣污染、職業暴露、輻射線、慢性肺部疾病及遺傳等。台灣肺癌學會、台灣胸腔暨重症加護醫學會曾一起發表LDCT篩檢共識，除了政府補助對象外，上述高風險群眾也要注意。

家族史部分，羅永鴻說，研究指出，三親等內有肺癌家族史者，罹患肺癌風險較無家族史的人高出2至9倍，且以一親等曾罹肺癌者風險最高。

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台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長、北榮胸腔部主任陳育民指出，過去國內研究發現，若二親等以內2人以上患病，則有5%機率可能罹患肺癌，機率較一般人高出許多。

國健署資料顯示，若第4期才發現肺癌，5年存活率僅1成；但若第1期就發現，5年存活率可達9成。北榮胸腔外科主任許瀚水說，肺癌難預防，但透過LDCT檢驗，有助早期發現早期治療；雖然目前晚期死亡率還有加強空間，但隨著篩檢推展，可望進一步降低肺癌死亡率。（編輯：張雅淨）1130314