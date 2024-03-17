克服身體障礙 樹德科大生黃柏威展設計才華獲獎

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（中央社記者許秩維台北17日電）樹德科大學生黃柏威因疾病導致手腳變形，僅能靠電動輪椅行動，但是學習意志未受限，仍展現設計才華，在全國身心障礙者技能競賽獲獎，並積極參與校內活動，活出豐富人生。

教育部今天發布新聞稿指出，隨著融合教育的推動，為協助身心障礙學生進入大專就讀，教育部補助各校成立資源教室，並透過經費補助，協助學校推動課後輔導、生涯轉銜輔導、職場體驗活動、校外參訪等支持服務措施。

樹德科技大學視覺傳達設計系學生黃柏威，從小因罹患多發性翼狀膜症候群，導致全身關節沾黏，上下肢手腳均變形攣縮，大關節無法移動，需靠電動輪椅才能行動。

但疾病並未限縮黃柏威的學習意志與天賦發展，因設計類科表現優異，黃柏威高中畢業時以技藝技能優良甄審成績，順利錄取樹德科技大學，樹德科大運用教育部補助的輔導、改善校園無障礙設施設備等經費，協助黃柏威適應大學生活。

樹德科大資源教室輔導員李兆華表示，黃柏威剛入學時，考量其行動不便，學校設計大樓老舊、教室多有門檻，無障礙廁所拉門不利使用，學校邀請校內產品設計系具木工專長的老師製作教室出入口斜坡板，並利用木工技術調整電腦教室桌子高度，讓黃柏威使用更順手，系上也修繕無障礙廁所拉門與自動感應沖水設備。

雖然行動不便，但黃柏威仍展現設計才華，曾參加勞動部主辦的「第17屆全國身心障礙者技能競賽」，並獲得「海報設計」類銅牌獎。

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個性開朗的黃柏威，也勇於面對各項挑戰，積極參加資源教室辦理的各項活動。黃柏威提到，印象深刻的是澎湖校外教學，原本擔心自身障礙會影響旅程，後來在輔導員鼓勵下勇敢報名，更嘗試搭乘沙灘輪椅，完成海灘遊玩的首次體驗。

黃柏威以自身經驗勉勵其他身心障礙同學，多運用資源教室的資源，例如課後輔導等，提升學習成效，或是參加就業準備工作坊等活動，提升對職場的認識，及早培養就業所需能力，也能瞭解畢業後能使用的各項資源。（編輯：管中維）1130317